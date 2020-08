Ce casse-croûte à la «vibe sixties» par Chez Rioux & Pettigrew est LE resto de l’heure à Québec

Il y a un nouveau bon plan bouffe à Québec et ce n’est pas n’importe lequel!

La gang du restaurant Chez Rioux & Pettigrew ont ouvert au début de l’été un casse-croûte assez éclaté nommé Roquette.

Depuis son ouverture, le casse-croûte attire les Québécois et les touristes grâce à son décor et concept spatial à la «vibe sixties», du jamais vu auparavant.

Le menu est également l’une des raisons pourquoi les gens capotent sur l’endroit si l’on se fie aux commentaires des clients sur les réseaux sociaux.

Chez Roquette, vous pouvez commander tout ce qui se trouve habituellement dans un casse-croûte : cheeseburger, pogos, poutine, etc. Toutefois, votre plat n’aura rien de traditionnel. Par exemple, les pogos sont faits de morue marinée à la lime et au piment Gorria et ils sont frits dans une pâte à la bière. La poutine, elle, est aux côtes levées BBQ.

Quelques plats surprennent également comme le ceviche de poisson blanc et crevettes nordiques, la «galaxpacho» (une soupe froide) ainsi que l’épi de maïs frit entier accompagné d’une émulsion aux palourdes.

Le casse-croûte propose aussi un menu boisson simple mais efficace. Vous pouvez également compléter l’expérience de la Roquette en vous gâtant avec un item sur le menu glacé qui n’a rien à voir avec un menu de crèmerie traditionnel.

Le casse-croûte Roquette est situé au quai Saint-André et est ouvert tous les jours dès 11h30. Vous pouvez commander pour emporter et aller déguster le tout sur le bord du fleuve!

101, quai Saint-André, Québec

