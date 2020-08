Le Café Pista lance un pop up de vin nature et de produits fins

Le vin nature s’invite tranquillement, mais sûrement, dans de plus en plus de commerces de la ville. Après le Lapin Pressé qui fait affaire avec le Bandit Nature pour sa carte de vin, voilà que le Café Pista situé sur le boulevard Saint-Laurent lance le Deli Deli, un pop up de vins et de produits fins en collaboration avec Le Déserteur.

Le Deli Deli propose donc aux adeptes de bons jus de se procurer quelques bouteilles choisies par Le Déserteur et de participer à des dégustations qui auront lieu tous les jeudis soirs dès 16h dès le 27 août prochain.

En plus de vins naturels, les clients du Deli Deli pourront également en profiter pour acheter des fruits et légumes frais, des tartinades, du beurre d’arachides, du soda, du granola, des œufs, du miel et plus encore.

Voilà une autre bonne raison d’aller se commander un délicieux café au Pista!

1587 boulevard Saint-Laurent (dans le Café Pista)

