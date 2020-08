9 raisons pour lesquelles Hudson est LA place où faire un «road trip»

Pour les non-initiés, Hudson est un petit village de banlieue situé tout près du lac des Deux Montagnes.

À seulement 40 minutes de Montréal, ce charmant coin de pays est un véritable trésor caché pour les amoureux de la nature et de l’architecture de style anglais.

Enfilez votre long foulard et sautez dans votre décapotable, voici 9 adresses incontournables à découvrir à Hudson.

Avec ses lattés à «se pitcher par terre», son décor minimaliste et son espace boutique rempli de trouvailles locales, le Mikko est un arrêt obligatoire.

Si le temps le permet, vous pourrez même siroter votre tasse de café sur le petit balcon aménagé de poufs et de bancs confortables.

403, rue Principale

Pour un brunch en toute simplicité, dans un décor champêtre, un arrêt au Café Campagne s’impose.

Vous pourrez y manger de copieuses assiettes et finir votre repas avec une crème glacée savoureuse.

3673, boulevard Harwood

Pour boire une bonne bouteille de vin nature et accompagner le tout de quelques plats à partager, c'est au Furley que ça se passe.

L'établissement possède même un coin charcuterie et boulangerie où il est possible de faire quelques achats de produits fins et locaux.

411B, rue Principale

Le marché Finnegan est un véritable petit paradis pour les amoureux des antiquités.

Malheureusement, l'édition 2020 du marché a dû être annulée en raison de la COVID-19. Vivement l'été 2021!

775, rue Main

Pour prendre une petite pause au soleil, rendez-vous à la plage Sandy Beach. Vous pourrez y faire une saucette et un pique-nique en bonne compagnie.

Profitez-en pour garnir votre compte Instagram de photos estivales.

Le restaurant Wendigo est sans contredit l'une des meilleures tables de la région. Vous y retrouverez un menu savoureux composé de plats à partager, de cocktails aussi beaux que bons et une ambiance toujours festive.

En plus, les produits locaux et de la ferme sont à l'honneur!

72, rue Cameron

Magnifique endroit pour organiser un évènement, un mariage, un anniversaire ou autre, le décor du Verger de Hudson devrait vous chavirer le cœur.

À l’automne, vous pourrez y faire la cueillette de pommes biologiques et acheter quelques produits gourmands.

839, rue Principale

Pour un bon burger, une frite classique ou une savoureuse poutine, un arrêt au casse-croûte Chez Sauvé s'impose.

L'établissement est ouvert depuis 1965!

399, rue Main

Au Juniper, vous trouverez un des meilleurs cafés de la région, des trouvailles déco et une ambiance ultrachaleureuse.

C'est la boutique parfaite pour trouver un petit cadeau d'hôtesse!

60, rue Cameron

