On connaît ENFIN la date d’ouverture du Biodôme, et c'est TRÈS bientôt!

Après plus de deux ans de travaux, c’est enfin officiel, le Biodôme rouvrira ses portes très bientôt!



Dès le 31 août prochain, le public pourra découvrir le tout nouvel espace du Biodôme, qui a subi des rénovations majeures durant les derniers mois. C’est la firme d’architecture KANVA qui signe le tout nouveau design du Biodôme.

On peut donc s’attendre à un espace grandiose et lumineux, comme on le voit dans ces photos:

Courtoisie Espace pour la vie

En plus de pouvoir observer les animaux des cinq écosystèmes des Amériques, les visiteurs auront droit à une expérience multisensorielle. Chaque environnement vous transportera à l'aide d'odeurs et de textures différentes.

Une nouvelle application mobile a même été mise en place pour favoriser l’immersion dans la nature. Il n’y a donc plus de panneaux explicatifs.

«Cette application permettra au visiteur de se balader comme en nature et d’avoir à portée de main une foule d’informations sur les sujets qui l’intéressent», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Vous pouvez déjà réserver vos billets pour découvrir le tout nouveau Biodôme. Sachez qu’en raison de la COVID-19, vous devrez porter un masque et sélectionner une heure de visite fixe.

Les billets sont déjà en vente sur le site d'Espace pour la vie.

Voyez l'arrivée des animaux au Biodôme dans cette petite vidéo:

4777, avenue Pierre-De Coubertin

