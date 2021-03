14 cafés trop beaux en banlieue de Montréal à mettre sur votre «bucket list»

La tendance des cafés thirdwave est plus forte que jamais et certains des plus beaux établissements où faire le plein de caféine se trouvent à l’extérieur de Montréal.

Si vous cherchez une excuse pour faire une petite escapade hors de la ville, ajoutez donc ces établissements à votre «bucket list» caféinée.

Voici 14 cafés à découvrir près de Montréal!

563, avenue Victoria, Saint-Lambert

247, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

45, rue Principale, Châteauguay

403, rue Main, Hudson

15C, rue Cartier, Pointe-Claire

241, boul. Curé-Labelle, Laval

578, rue Saint-Charles, Boucherville

287, chemin de la Grande-Côte, Rosemère

358, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

121, rue Donegani, Pointe-Claire

20, rue Webster, Saint-Lambert

64, rue Nicholson, Valleyfield

1490, rue Chambly, Longueuil

2410, avenue Bourgogne, Chambly

