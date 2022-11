Marcel café-caviste : une adresse à découvrir à Joliette

À la fois un café et une buvette, le Marcel café-caviste est une jolie adresse à ajouter à son carnet si vous êtes de passage à Joliette.

Vous y trouverez quelques plats à partager, de savoureux cafés et bien entendu une belle sélection de vin nature d’importation privée et des bières de microbrasserie.

L’endroit est accueillant et chaleureux et on y retrouve un coin avec sofa de velours pour relaxer un peu.

L’établissement qui a ouvert ses portes au début de l’été 2022 ne cesse de charmer avec son offre de plats savoureux et ses petites douceurs à apporter à la maison.

37 Place Bourget Nord, Joliette

• À lire aussi: Où boire du vin à Montréal: 9 buvettes où donner rendez-vous à votre personne préférée

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s