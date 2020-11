Noël 2020: Les calendriers de l’avent québécois à vous procurer rapidement

Le décompte officiel avant Noël commence le 1er décembre, mais ça ne veut pas dire que vous devez attendre jusqu’à cette date pour trouver votre calendrier de l’avent.

Au contraire! Si vous voulez déballer une petite surprise quotidiennement pendant 24 jours, c’est maintenant que vous devez commander un calendrier de l’avent, car ils sont tellement populaires qu’ils s’envolent vite chaque année.

Silo 57 a fouillé internet pour vous dénicher des calendriers d’entreprises québécoises à vous procurer dès maintenant avant qu’il ne reste plus rien nulle part.

Voici donc, sans plus attendre, une liste des calendriers de l’avent québécois à vous procurer pour encourager les entreprises d’ici.

1. La boîte à bonbons

capture d'écran site web

Derrière chaque petite porte se trouve un sac qui comprend entre 5 et 8 délicieux bonbons. Sur 24 jours, vous aurez 12 jours de bonbons surs et 12 jours de bonbons doux. Vous pouvez passer votre commande en ligne et la livraison se fera dès le 20 novembre. Faites vite, les quantités sont limitées! Prix: 39,99$.

2. Juliette & Chocolat

capture d'écran site web

Des truffes au caramel coulant, des pralinés crémeux et croustillants et des bonbons à deux couches superposées: orange-amande et fraise-arachide, voilà ce qui se trouve dans les petites boîtes qui composent l’édition 2002 du calendrier de l’avent de Juliette & Chocolat! Prix: 47,50$.

3. Les confiturières

capture d'écran site web

Cette fabuleuse entreprise de Granby offre cette année un joli calendrier de l’avent qui comprend 25 petits pots de confitures. Le calendrier de l’avent parfait pour les gourmands qui aiment découvrir des produits et des saveurs d’ici. Prix: 57,45$.

4. Foubrak

capture d'écran site web

Foubrak est une pâtisserie et une boulangerie sans allergènes québécoise. L’entreprise propose un calendrier de 24 petites douceurs parfaites pour ceux qui ont des allergies alimentaires et qui ne peuvent pas manger n’importe quel chocolat ou confiserie. Vous pouvez commander votre calendrier dès maintenant et il sera disponible à partir du 19 novembre. Prix: 19,99$.

5. Bombes Efferv’essence

capture d'écran site web

Ceux et celles qui aiment prendre un bain voudront absolument mettre la main sur les 25 bombes de bains en format mini de l’entreprise québécoise Efferv’essence. Vous pourrez les mettre dans un bas de Noël et en piger une nouvelle chaque jour! Prix: 52,50$.

6. Chocolats Favoris

capture d'écran site web

En plus de son traditionnel calendrier à partager, Chocolats Favoris en présente un tout nouveau, cette année, qui contient des chocolats fins artisanaux. Ce dernier comprend 24 créations chocolatées totalement uniques et irrésistibles confectionnées à la main. Prix: 34,99$.

7. ELOLAherboriste

capture d'écran site web

Rien de plus original que ce calendrier de l’avent rempli de produits d’herboristerie confectionnés à la main. Ce dernier contient des tisanes, des épices, des produits pour le corps et un bracelet diffuseur. Prix: à partir de 84$.

8. Squish

capture d'écran site web

L’entreprise Squish propose encore cette année son traditionnel calendrier de 24 jours de bonbons faits d’ingrédients de première qualité. Chaque jour, vous aurez droit à un nouveau bonbon différent. Prix: 39$.

9. DAVIDsTEA

capture d'écran site web

Le calendrier de l’avent de DAVIDsTEA est un incontournable année après année. Ce dernier contient 24 thés festifs et est toujours très populaire auprès des amateurs de thés! Prix: 50$.

10. Kétolat

capture d'écran site web

L’entreprise québécoise Kétolat, qui propose des produits sans sucre, sans produits laitiers et véganes dévoile son tout nouveau calendrier de l’avent. Un doux plaisir gustatif fabriqué au Québec avec des ingrédients naturels et sains. Prix: 19,99$.

11. LAvenue1461

capture d'écran site web

Cette petite entreprise montréalaise propose un calendrier de l’avent hyperoriginal avec 25 jours de «cup cozy», des petits tricots pour tasse afin de tenir vos mains au chaud cet hiver. Vous pouvez également choisir le thème de votre calendrier de l’avent. À découvrir si vous voulez faire différent des chocolats cette année. Prix: 169,83$.

