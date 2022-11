Voici 3 sorties gourmandes et locales à faire entre BFF cet automne

Vous êtes à la recherche d’idées pour vos prochaines soirées entre BFF? Ce ne sont pas les choix qui manquent à Montréal, mais voici trois sorties à absolument essayer cet automne.

Pour maximiser vos déplacements durant la saison froide, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) vous propose sous le même toit de prendre l’apéro à son nouveau bar, de déguster un repas gastronomique à son restaurant et de participer à des ateliers de vins et spiritueux.

Découvrez ces 3 sorties gourmandes à faire cet automne entre amis:

1. Faire un vins et fromages au bar Blanc bec

Tout nouveau, tout beau, le bar Blanc bec est une nouvelle adresse du Plateau-Mont-Royal parfaite pour un apéro réussi avec des produits d’ici. On y retrouve des vins, des cocktails, des bières, qu'on peut accompagner de plateaux de fromages et de petits plats. Le tout, dans un décor épuré et une ambiance décontractée!!

Promotion: Les mardis et mercredis, dès 17h, le Blanc bec propose un plateau de fromages d’ici à moitié prix à l’achat de deux verres de produits en vedette (novembre: Brasserie Dunham; décembre: cidres Nordiq). De quoi pimenter l’heure de l’apéro!

2. Savourer les tables d'hôtes du Restaurant de l'ITHQ

Goûtez aux produits locaux et encouragez les talents d’ici au Restaurant de l’ITHQ. Dans cet établissement réputé, les étudiants en cuisine et en service mettent en pratique leurs apprentissages, sous les conseils d’une équipe chevronnée, dont la cheffe exécutive Karine Beauchamp et le chef pâtissier Éric Champagne. Au menu: une cuisine de saison raffinée, qui met de l’avant le meilleur de ce que notre terroir a à offrir.

Promotion: Du mardi au jeudi, dès 18h, le Restaurant de l’ITHQ propose un menu 3 services à 45$ et 55$. La gastronomie à petit prix, quoi!

3. Essayer les Ateliers SAQ par ITHQ avec des dégustations de vins et spiritueux

Getty Images/iStockphoto

Quand l’expertise de la SAQ et de l’ITHQ se combine, on obtient des ateliers le fun et variés sur les vins et spiritueux.

Tout nouveau cet automne : la série Tendances à découvrir propose des soirées de dégustation ludiques et éducatives au bar Blanc bec. De 18h à 19h30, ce sont quatre produits qui sont dégustés, en accord avec un plateau de fromages. Les ateliers du 21 et 28 novembre porteront sur les fameux vins orange, tandis que ceux du 5 et 12 décembre démystifieront les cidres artisanaux. Apprendre tout en s’amusant: on aime!

Novembre est synonyme de petites laines, de bouffe réconfortante, et de bons vins. Alors, enfilez votre plus beau cardigan et donnez rendez-vous à votre BFF à l’ITHQ: une sortie réussie vous y attend!

3535, rue Saint-Denis à Montréal