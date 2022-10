Vous pourrez faire le plein de vins d'importation privée à cet événement en fin de semaine

Les amoureux de «petits jus» d’importation privée sont conviés au Salon des Vins d’Importation Privée en fin de semaine.

Présenté par la SAQ, l’événement prendra place au Marché Bonsecours à Montréal du 15 au 17 octobre 2022 et le 18 octobre au Manège militaire des Voltigeurs de Québec.

Le Salon présente l’occasion idéale pour faire mille et une découvertes avec plus de 1200 produits en provenance des quatre coins du monde qui seront disponibles

C’est avec des coupons (1 coupon = 1$) que vous pourrez faire plusieurs dégustations pour ainsi repartir à la maison avec vos bouteilles coups de cœur.

Vins nature rouges, blancs, orange, ainsi que spiritueux, bière et bulles seront au rendez-vous.

Le forfait d’entrée grand public acheté en prévente (à 40$) inclut un billet d’admission, 20 coupons de dégustation et un verre pour les dégustations (une valeur de 45 $). Sinon, le forfait d’entrée individuelle acheté sur les lieux d’exposition est de 40 $, incluant 1 billet d’admission, 15 coupons de dégustation et 1 verre pour les dégustations. Il y a aussi l’Entrée Pass100 où vous pouvez acheter 100 $ de coupons de dégustation et votre entrée grand public sera gratuite (une valeur de 125 $). Finalement, l’entrée grand public est de 25 $ et comprend un billet d’admission et un verre pour les dégustations.





Pour les professionnels du vin et de la restauration, le coût d’entrée au Salon des Vins d’Importation Privée est de 12 $ en prévente (15$ sur place).

Chaque année, le Regroupement des agences spécialisées dans la promotion des importations privées des alcools et des vins (Raspipav) ouvre sa saison avec le concours «Jugement de Montréal». Ce concours viticole exclusivement réservé à l’importation privée réunit une quinzaine de chroniqueurs et professionnels du monde du vin, afin d’évaluer une sélection de vins sur un thème spécifique.

Voici 3 bouteilles de vin blanc nature ayant le meilleur rapport qualité-prix (parmi vingt crus sélectionnés par le Raspipav):

1re place : Sicile, Italie, Inzolia Menfi D.O.C. 2020, Tivitti - 28,40$

2e place : Autriche,Korea 2021, Judith Beck - 34,95$

3e place : Autriche, Bio’aura 2018 Burgenland Haider - 25,24$

Marché Bonsecours

350, rue Saint Paul Est, Montréal

Grand public - samedi 15 octobre de 12h à 19h et dimanche 16 octobre de 12h à 18h

Professionnels du vin et de la restauration - lundi 17 octobre 2022 de 11h à 17h

Manège militaire Voltigeurs de Québec

805, avenue Wilfrid-Laurier, Québec

Grand public - mardi 18 octobre 2022 de 17h à 21h

