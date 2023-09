Voici les 21 restaurants qui participent au RAMEN RAMEN Fes en octobre

L’événement culinaire qui honore le populaire plat de nouilles et de bouillon japonais, s’installe dans la métropole (et dans quelques villes de la Rive-Sud) pour une deuxième édition.

Le but de RAMEN RAMEN Fes est de proposer une expérience excitante aux passionné.e.s de ramens, qui auront l'occasion de célébrer ce plat culte pendant deux semaines.

C’est dans une vingtaine de restaurants de la métropole que vous pourrez participer à cet événement annuel, organisé par l’organisme à but non lucratif YATAI MTL, qui célèbre le Japon et la diversité culturelle montréalaise.

Les foodies en quête du MEILLEUR ramen pourront utiliser une carte interactive, qui sera fonctionnelle sur le site web de l’événement en octobre, afin de choisir leur restaurant. Sur ce même site, il sera possible de discerner une note aux ramens que vous goûterez. C'est l'heure de jouer les Olivier Primeau - édition ramen!

Pour lancer les festivités, le 9 octobre prochain, RAMEN RAMEN invite tous les festivaliers à sa soirée de lancement au Festival du nouveau cinéma - FNC, à l'Agora du cœur des sciences de l'UQAM, pour une expérience culinaire et cinématographique exceptionnelle.

Au programme: la projection du film "La Chance Sourit à Madame Nikuko," réalisé par le talentueux Ayumu Watanabe, de la musique, des dégustations de cocktails à base de whisky Suntory et les 100 premiers invités se verront offrir un délicieux bol de ramen! L’événement débutera à 17h tapante.

Voici sans plus tarder les 21 restaurants participants au RAMEN RAMEN Fes 2023:

Lieu : Dans les restaurants participants de Montréal

Horaires : du 9 au 22 octobre 2023 (horaire variable selon les restaurants)

