Quoi faire sur la Rive-Sud de Montréal

Bien plus qu’une simple rive du fleuve Saint-Laurent, la Rive-Sud de Montréal regorge d’activités à ajouter à son agenda. Allant des sorties gourmandes aux virées en nature, en passant par une programmation culturelle riche et une bonne dose de sensations fortes, vous ne vous ennuierez pas dans le 450.

REM pas REM j’y vais!

Voici donc 15 activités «pas plates» à faire sur la Rive-Sud de Montréal:

En été comme en hiver, prenez la route vers le Parc national du Mont-Saint-Bruno pour profiter de dizaines de kilomètres de sentiers en nature. Randonnée, ski de fond, raquette, ornithologie... voilà seulement quelques-unes des activités auxquelles vous pourrez vous adonner dans ce très joli parc de la Sépaq.

Chemin St Gabriel, Saint-Bruno-de-Montarville

2. Pique-niquer aux abords du Fort-Chambly

C’est au pied des rapides de Chambly que se trouve la fortification la plus importante de la vallée du Richelieu. Riche d’un bagage historique notoire, le Fort-Chambly accueille chaque année bon nombre de visiteurs curieux d’en apprendre davantage sur l’héritage de la région. On aime tout particulièrement passer par le Café Viridi avant de s’y poser pour un pique-nique des plus enchanteur.

2, rue de Richelieu, Chambly

Jusqu’au 16 septembre 2023, prenez le volant vers le ciné-parc Saint-Hilaire. Tous les soirs d’été, l’endroit s’anime au crépuscule lors de projections en plein air qui plairont à toute la famille. Sachez qu’il est également possible de réserver un écran pour une projection privée. Pour la programmation complète, rendez-vous ici.

800, chemin du Ciné-parc, Mont-Saint-Hilaire

4. Longer les rives de la rivière Richelieu à vélo

Enfourchez votre bicyclette et foncez vers les deux boucles du Richelieu, cet itinéraire qui serpente les rives de la rivière et qui offre des vues pittoresques sur quelques-uns des plus beaux villages du Québec! Deux boucles s'offrent aux cyclistes, l’une de 59 km et l’autre de 82 km. Les plus aventuriers oseront le grand circuit qui combine les deux trajets.

Ce sont plus de 300 commerces qui contribuent à faire briller le véritable centre urbain qu’est devenu le Quartier Dix30. Arrêts gourmands, boutiques spécialisées et multiples offres de divertissements cohabitent dans ce développement niché à l’intersection des autoroutes 10 et 30 pour le plus grand bonheur des résidents de Brossard. Le quartier possède même sa propre station du REM!

9090, boul. Leduc, Brossard

6. Se détendre au Spa

Que vous penchiez davantage vers l’expérience thermale du Strøm Spa Nordique, ou vers les rituels guidés dans les saunas du Förena, votre expérience au spa sera des plus agréables en banlieue de Montréal. La Rive-Sud propose en effet de fabuleuses options pour ceux qui souhaiteraient sortir de la ville et prendre le temps de relaxer.

Strøm Spa Nordique

641, chemin de la Montagne Mont-Saint-Hilaire

Förena

250, rang Des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-De-Montarville

Coup de cœur pour cet établissement du Vieux-Boucherville qu’on se plaît à visiter à toute heure de la journée. Du brunch au 5 à 7, le Saint-Laurent Café Bistro propose un menu diversifié allant de leur fameux grilled-cheese aux pommes, jusqu’à leur crudo de saumon sauvage du Québec. On accompagne le tout d’un café de spécialité ou d’un verre de vin, selon nos envies. À essayer!

578 rue Saint-Charles, Boucherville

8. Cueillir des pommes dans l’un des nombreux vergers de la région

La Montérégie regorge de vergers qui proposent l'autocueillette de pommes dès que les feuilles commencent à rougir, et ça tombe bien, puisqu’il s’agit d’une des activités les plus populaires de l’automne. Pour connaître nos vergers favoris, c’est par ici!

9. Manger une guédille à la Marina de Boucherville

Avec un peu d’imagination, on pourrait presque se croire dans le Maine à la Marina de Boucherville. C’est qu’à seulement 35 minutes de route de Montréal, on retrouve un bord de l’eau très chouette où vous pourrez mettre vos pieds dans le sable et manger une guédille, pratiquement comme dans un petit village côtier des États-Unis. Pas mal du tout pour passer le temps lors de chaudes journées d’été.

10. Se balader avec des Alpagas

Direction le Domaine Poissant pour une activité dont vous vous souviendrez longtemps. Ce sont plus de 100 alpagas qui vous attendent à cette fermette du mont Saint-Hilaire qui propose des balades en nature avec ces animaux des plus doux. Nourriture dans une main, laisse dans l’autre, vous pourrez prendre la route sur les sentiers du domaine le temps d’une rencontre mémorable. Pour connaître d’autres endroits où voir des animaux cet automne, c’est par ici!

1235, chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire

Si vous avez été de passage au CF Promenades Saint-Bruno depuis la pandémie, vous savez que le centre commercial profite maintenant d’une offre impressionnante de nouveaux commerces gourmands qui n’ont rien à envier aux établissements de la métropole. Le bar à vin Théophile fait partie de ces restaurants qui attirent les épicuriens de la Rive-Sud (et des alentours!). On y propose une carte de vins d’importation privée ainsi qu’un menu tout en finesse qui met en valeur les ingrédients en saison. Pensez à réserver à l’avance.

530, boul. des Promenades, Saint-Bruno-de-Montarville

12. S’envoyer en l’air (littéralement!)

Rien de mieux qu’un peu de perspective pour absorber toute la beauté du paysage de la Montérégie. Grâce à La Magie de l’Air, vous pourrez monter à bord d’une montgolfière et prendre votre envol afin de contempler les monts, les rivières et les champs qui ponctuent le territoire.

576, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu

Amateurs de vin blanc, de rouge, de rosé et de mousseux, voici une bonne excuse pour vous déplacer sur la Rive-Sud du Saint-Laurent! À vélo ou en auto, répondez à l’appel de la route des vins et partez à la découverte des nombreux vignobles qui peuplent la région. Vous y savourerez divers cépages, ferez des rencontres inspirantes avec des producteurs locaux et repartirez la tête remplie d’images de paysages pittoresques.

Que vous soyez des surfeurs aguerris ou simplement en quête d’une activité ludique à faire en gang, vous risquez de vous y plaire au Oasis Surf. Ce centre sportif unique au pays offre la chance aux visiteurs de sauter sur une véritable planche de surf et de glisser sur les vagues afin de parfaire leur technique ou de découvrir un nouveau passe-temps. Un resto-bar aux accents tropicaux complète le tout pour une ambiance des plus festives. Pour réserver votre forfait, c’est par ici!

Ce n’est rien de moins que le plus important festival de bières artisanales du Québec qui se déroule à Chambly depuis plus de 20 ans! Chaque année, des dizaines de milliers de festivaliers visitent cet incontournable aux abords de la rivière Richelieu pour déguster bières, cidres, vins et produits du terroir. Prestations musicales et spectacles d’humour sont la cerise sur le gâteau de ce rassemblement pour toute la famille. Cette année, le festival se tiendra du 1er au 4 septembre. Réservez vos billets ici.

