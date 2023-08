[VIDÉO] Izzi Poopi dévoile ses meilleures adresses à New York

La créatrice de contenu Izzi Poopi s'est prêtée au questionnaire J’irai où tu iras: édition voyage et nous partage ses meilleures adresses à New York!

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses. Voilà qu'elle lance aujourd'hui une version voyage qui permet à des personnalités connues de partager leurs meilleures adresses à l'étranger.

La Québécoise Isabelle Allain, mieux connue sous le pseudonyme d’Izzi Poopi, connaît un franc succès sur Tik Tok et Instagram où elle cumule des millions d’abonnés à travers le monde. Menant sa vie entre Montréal et New York, on peut dire la créatrice de contenu si connais aussi bien en bonnes adresses locales qu’en petits trésors à découvrir dans sa ville d’adoption.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses d'Izzi.

Izzi dévoile dans la vidéo ci-haut ses coups de cœur dans la Grosse Pomme. On y apprend où manger une pizza by the slice, où elle prend son café (ça change selon les saisons!), le dernier endroit où elle est sortie danser et plus encore.

Bonne écoute!

