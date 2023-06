10 destinations « queer-friendly » où voyager cet été

Le mois de juin est synonyme de Fierté partout à travers le Canada et pour l’occasion, l’équipe de Silo 57 a voulu mettre en lumière des destinations sécuritaires à visiter cet été pour les personnes issues de la communauté LGBTQ+.

Au-delà des grandes villes réputées pour leur ouverture telles que Londres ou New York, il existe des destinations aux quatre coins du globe qui vous assureront un voyage haut en couleur.

Voici donc 10 villes à considérer pour un voyage « queer-friendly »:

1. Berlin

C’est sans surprise que la capitale allemande abrite une scène queer dynamique. Inclusive et tolérante, la ville est entre autres reconnue pour profiter du plus vaste club LGBTQ+ d’Allemagne, le SchwuZ, ainsi que pour son musée gai, le Schwules, véritable institution artistique en matière de diversité d'identité sexuelle et des sexes.

2. Montréal

C’est avec grande fierté que l’on peut affirmer que Montréal est une destination de choix pour tous les membres de la communauté LGBTQ+. Reconnue mondialement pour sa diversité et son ouverture d’esprit, la métropole jouit d’une scène queer engagée et de nombreuses activités dédiées à la communauté tout au long de l’année.

3. Reykjavik

L'Islande est souvent considérée comme l'un des pays les plus progressistes en matière de droits LGBTQ+ en Europe. Reykjavik, sa capitale, est une ville accueillante et sécuritaire et à même été nommée dans le top 10 des meilleures destinations pour un mariage homosexuel par Lonely Planet .

4. São Paulo

Avez la plus grande Gay Pride au monde, Sao Paulo est largement considérée comme l’une des villes les plus accueillantes pour les LGBTQ+ du Brésil et de partout à travers le monde. La ville se démarque également par sa vie nocturne qui attire les foules chaque année.

5. San Francisco

Ce n’est pas sans raison que San Francisco est connue pour être l'un des centres de la culture LGBTQ+ aux États-Unis. Cette ville américaine possède une longue histoire de militantisme et propose une multitude d'événements, de quartiers et d'organisations dédiés à la communauté.

6. Taipei

Saviez-vous que la Taiwan se voulait l’une des destinations les plus accueillantes pour les membres de la communauté LGBTQ+ en Asie? Il s’agit en effet du tout premier pays du continent asiatique à avoir légalisé le mariage homosexuel et il de l’un des rares endroits en Asie à profiter de lois anti-discriminatoires.

7. Amsterdam

On retrouve à Amsterdam une panoplie de discothèques, de bars, de cafés et de restaurants tenus par des membres de la communauté LGBTQ+ ou gay-friendly. Les Pays-Bas sont d’ailleurs réputés pour leur législation progressiste en matière de droits de la communauté LGBT.

8. Tel-Aviv

Oasis queer au Moyen-Orient, Tel-Aviv se démarque par son ouverture d'esprit, sa scène LGBTQ+ dynamique et son festival annuel de la fierté, soit l'un des plus importants événements LGBTQ+ de la région.

9. Sydney

Capitale queer, Sydney est une destination sûre pour un accueil chaleureux et sécuritaire. Chaque année, la ville enfile les couleurs de l’arc-en-ciel pour célébrer le Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, soit l’équivalent de la marche de la fierté. Un événement à ne pas manquer.

10. Buenos Aires

Si vous planifiez vous envoler vers le sud, Buenos Aires est un bon endroit où poser vos valises. Souvent considéré comme l’une des villes les plus ouvertes d’esprit d’Amérique latine, on y trouve une atmosphère de tolérance, de diversité et de respect.

