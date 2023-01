Top 10 des pays les plus accueillants

Petit tour d'horizon des pays où l'on est accueilli à bras ouverts! Hospitalité, gentillesse et respect sont les termes qui décrivent ces destinations!

1. Indonésie

Les Indonésiens sont mondialement réputés pour leur gentillesse. Vivant eux-mêmes dans un archipel aux cultures multiples, ils savent accueillir les touristes avec bonté et ouverture d'esprit. Ajoutez à cela des paysages de rizières infinies, des plages paradisiaques, des fonds marins sidérants, des jungles impénétrables et des reliefs volcaniques et vous obtenez une destination rêvée.

Unsplash Bali, Indonésie.

2. Australie

Des millions de touristes se rendent chaque année en Australie et une fois qu'on a goûté à ce pays, on n'a qu'une seule envie : y retourner! Les Australiens sont de bons vivants qui aiment faire la fête, profiter de la plage et s'offrir un bon repas entre amis.L'Australie regorge de trésors à découvrir que ce soit le fameux Outback, la Grande Barrière de corail, les légendaires spots de surf ou encore les célèbres villes telles que Sydney, Melbourne, Perth ou Brisbane. Et les touristes y sont plus que les bienvenus!

Unsplash Great Ocean Road, Australie.

3. Irlande

Éprouvés par un passé tumultueux allant des conquêtes aux famines, les Irlandais sont aujourd'hui un peuple jovial au sens de l'humour délicieux. Allez découvrir avec eux le « craic », cette aptitude locale à prendre du bon temps en bonne compagnie, dans les moments heureux, comme dans les plus difficiles. Rien de mieux qu'une bonne Guinness dans un pub irlandais pour se remettre sur pied!

Unsplash

4. Portugal

Avec des villes telles que Lisbonne et Porto et des paysages tels que l'Algarve et la vallée du Douro, le Portugal a tout pour plaire. En plus, ses habitants s'avèrent être généreux et dévoués envers les touristes. La bonne bouffe et le bon vin de ce pays ajoutent à faire d'un séjour portugais un réel plaisir!

Unsplash

5. Malawi

Ce petit pays d'Afrique australe peu connu gagne pourtant à être exploré. En visite au Malawi, les touristes pourront témoigner bien rapidement de la cohésion entre les différents groupes ethniques tout comme de leur tendance à les accueillir autant au pays que dans leur maison. Une telle hospitalité vous fera vite oublier la pauvreté et le manque d'infrastructures.

Unsplash

6. Thaïlande

Le Pays du sourire ne s'appelle pas ainsi sans raison : ses habitants sont sympathiques, souriants et affables. L'accueil charmant des Thaïlandais est difficile à égaler, sans parler de ses plages superbes, de la douceur de son climat et de ses mets succulents.

Unsplash Grand Palais, Bangkok, Thaïlande.

7. Turquie

Carrefour culturel entre l'Asie et l'Europe, la Turquie offre à ses visiteurs une hospitalité exceptionnelle. Possédant une cuisine délicieuse, un littoral paradisiaque et des sites historiques à couper le souffle, les Turcs ont de quoi redoubler de fierté. Et ils vous feront découvrir cette riche culture avec enthousiasme!

Unsplash Cappadoce, Turquie.

8. Islande

Si l'Islande est un pays de froid et de neige, les Islandais offrent un accueil d'autant plus chaleureux. La gentillesse de ce peuple mêlée à un taux de criminalité très bas font de l'Islande un pays idéal pour les touristes de partout au monde. Que vous soyez fous de nature, amateurs de sensations fortes ou simplement à la recherche d'aurores boréales, vous garderez sans aucun doute un souvenir heureux d'un périple en Islande.

Unsplash Kirkjufell, Islande.

9. Samoa

Ces magnifiques îles de l'océan Pacifique semblent héberger des habitants charmants, chaleureux et qui laissent une impression durable aux visiteurs. Un voyage dans cet archipel vous permettra de découvrir un peuple polynésien authentique en plus de pratiquer un farniente des plus satisfaisants.

Unsplash Samoa.

10. Vietnam

Devenu progressivement le nouveau tigre de l'économie asiatique, le Vietnam a énormément à offrir à ses visiteurs. Les Vietnamiens ont un grand sens de l'hospitalité et du respect. Ils acceptent avec entrain de partager aux touristes leur culture et leur histoire tumultueuse.

Unsplash Danang, Vietnam.

