Un nouveau gin québécois rempli de brillants pour impressionner vos invités durant les Fêtes

Si vous connaissez déjà le gin Jardin Verde, un gin québécois reconnu pour sa fraîcheur inégalée et son arôme subtil d’épices unique, vous serez heureux de faire la rencontre de sa nouvelle version plus «glam».

Jardin Verde Via Facebook

Eh oui! Ce gin s’est vêtu de ses plus beaux habits pour les fêtes et, en version limitée, est maintenant disponible avec des paillettes! Ce produit unique apporte une touche scintillante à n’importe quel gin tonique, rendant sa dégustation encore plus agréable.

Jardin Verde Via Facebook

Les brillants argentés créent un effet chatoiement dans le verre, et l’effet est particulièrement réussi dans un cocktail effervescent. Soyez rassuré, cette formule conserve les délicieux goûts frais de concombre, de menthe et de romarin que l’on connaît au gin Jardin Verde.

Jardin Verde Via Facebook

Le produit est disponible en succursale SAQ au coût de 39,50$, ainsi que directement à la distillerie, située au 5500 Rue Hochelaga Suite 650 à Montréal!

Santé!

