Amour Liquide: des nouveaux cocktails de poche québécois à découvrir

Les canettes de cocktails prêts-à-boire sont devenues, depuis plusieurs mois, une véritable religion. Redoutables alliés durant les pique-niques, les soirées entre amis et les célébrations, ces cocktails plaisent pour leur commodité et leur bon goût.

Le 17 novembre dernier, Distillerie du St.Laurent en collaboration avec Rose Simard de 1 ou 2 Cocktails ont lancé un nouveau projet qui vient (littéralement) redéfinir l’expérience du cocktail prêt-à-boire.

Avec Amour Liquide, le tandem propose une gamme de cocktails de qualité-bar en format de poche. Ils sont si bons qu’on dirait qu’un mixologue a concocté la boisson devant nos yeux.

Pour l’instant, trois cocktails de poche sont proposés. Ils sont tous offerts dans d'adorables canettes de 100 ml et ont un taux d’alcool de 25%. Ce n’est donc vraiment pas de la petite bière!

Il y a l’Espresso Martini, élaboré en collaboration avec Café Pista, un torréfacteur de Montréal. Cette boisson énergisante et parfaitement alcoolisée donne envie de danser après seulement quelques gorgées. On y retrouve un somptueux mélange de vodka, de liqueur d’espresso italienne et d’infusion de café Pista. Il est suggéré de le servir dans un verre sur pied rafraîchi et avec votre amer favori.

Il y a aussi un Negroni (pas Sbagliato, mais on va survivre!). Ce cocktail italien est LE cocktail le plus consommé dans le monde. Pour en faire la meilleure version qu’il soit, Amour Liquide a emprunté aux Italiens leur fameuse recette et leur inégalable bitter rosso. Ils se sont aussi permis d’ajouter la touche locale en utilisant un vermouth et un gin d’ici. Au moment de servir ce cocktail, assurez-vous d’utiliser un gros cube de glace et un zeste de pamplemousse.

Il y a finalement un Old Fashioned. Souvent considéré comme le OG de l’histoire de la mixologie, ce mélange simple de whisky, de sucre et d’amer a traversé les époques et séduit les Franklin D. Roosevelt, Frank Sinatra ou encore Don Draper de ce monde. Amour Liquide propose une version toute en simplicité et en équilibre de cette recette classique. Au moment de servir, ajoutez un zeste d'orange et une cerise au marasquin pour relever l’expérience.

Les canettes de cocktails Amour Liquide Old Fashioned coûtent 6,85$ pour 100ml. Elles sont disponibles à la SAQ.

Voici de jolis verres qui vous permettront d’apprécier les cocktails:

