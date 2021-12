Les crèmes alcoolisées québécoises à se procurer pour des cafés festifs

Que ce soit pour rendre votre café d’après-midi un peu plus intéressant ou pour une petite récompense sur glace pendant l’après-ski, il vous faut une crème alcoolisée dans votre «bar maison».

Par chance, certaines distilleries et entreprises québécoises proposent des crèmes vraiment intéressantes qui rendront cafés et boissons plus festifs avec seulement quelques gouttes.

Voici donc 7 crèmes alcoolisées québécoises à avoir dans son «bar maison»:

1. Saint-Crème

La Distillerie Mariana promet que cette boisson alcoolisée fera compétition au sucre à la crème de votre grand-mère! Pour le savoir, vous devrez faire le test. Le Saint-Crème se déguste sur glace, avec du lait ou dans du café pour le rendre ultra-festif!

35$ / 750 ml – ACHETEZ ICI

2. Crèmette

Crèmette est composée de lait d’avoine au chocolat et à la noisette. Vous pouvez l’ajouter à votre café pour le rendre un peu plus festif, la verser sur de la crème glacée pour le dessert ou encore la boire directement sur glace. Cette nouvelle crème alcoolisée québécoise fait fureur actuellement et elle est végane!

35,75$ / 750 ml – ACHETEZ ICI

3 & 4. Cremaglace et Cremaglace – Lait au chocolat

Cremaglace est une boisson alcoolisée crémeuse à l’arôme unique de vanille qui, combinée à la crème fraîche, donne un goût semblable à celui de la crème glacée, d'où son nom judicieux. Il s’agit de la toute première crème alcoolisée 100% vanillée en vente sur les tablettes de la SAQ. On peut en faire un frappé ou un granité, ou tout simplement accompagner son dessert préféré (tarte, gâteau, chocolat) d’un petit verre à shooter de cet alcool au goût immensément polyvalent.

La saveur «lait au chocolat», au caractère réconfortant et nostalgique, est également offerte. En plus d’apparaître instinctivement comme une alliée des cafés alcoolisés, la franche saveur chocolatée de Cremaglace - Lait au chocolat s’agence à des cocktails aux arômes de vanille ou de caramel. Elle se taille même une place en cuisine, rehaussant facilement toute une variété de desserts.

À la vanille: 34,75$ / 750 ml – ACHETEZ ICI

Au chocolat: 35,75$ / 750 ml – ACHETEZ ICI

5. Miele crème

Inspiré de la fameuse liqueur d’amande italienne, Miele (qui signifie «miel» en italien) est légèrement sucré avec du miel provenant des ruches de Miels d’Anicet, dans les Laurentides. Cette boisson est la première (et la seule) crème à saveur d’amaretto québécoise en SAQ. Les amateurs d’amaretto vont l’apprécier sur glace.

34,75$ / 750 ml – ACHETEZ ICI

6. Sortilège crème

Sortilège est reconnu pour son équilibre parfait entre la puissance du whisky canadien et les riches saveurs du sirop d’érable pur du Québec. La version crème est idéale pour concocter des cocktails pas piqués des vers lorsqu’il fait froid à l’extérieur. Ne faites pas le saut, toutefois: la gamme de spiritueux à l’érable Sortilège revêt un nouvel écrin juste à temps pour les Fêtes.

29,25$ / 750 ml – ACHETEZ ICI

7. Choco Crème

Choco Crème, c’est une collaboration entre le savoir-faire des maîtres chocolatiers de Chocolats Favoris et les Esprits Créatifs Duvernois. Cette boisson, qui s’agence à merveille avec un café ou un chocolat chaud, peut aussi être dégustée sur glace ou ajoutée à votre crème glacée ou vos desserts! Il existe aussi maintenant une version au dulce de leche.

39$ / 700 ml – ACHETEZ ICI

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s