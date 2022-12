La patinoire de l'Esplanade Tranquille ouvre aujourd'hui et annonce des soirées festives

Décembre est des nôtres et la glace de l'Esplanade Tranquille du Quartier des Spectacles est officiellement prête.

Question de lancer les festivités, une soirée patin-disco-nostalgie s'emparera de la patinoire tous les samedis soirs cet hiver.

Rendez-vous le 3 décembre 2022 à 19h30 pour lancer le bal sur la glace avec vos patins. Ce sera votre occasion de danser sans gêne sur les plus grands succès des années 70-80. Les soirées «La fièvre du disco» auront lieu jusqu'au 25 mars 2023.

Si vous êtes déjà des amateurs de patin à glace, vous pouvez venir avec votre propre équipement. Sinon, rassurez-vous, des patins sont proposés à la location. Il suffit de se référer au Patin Patin, situé au Repaire dans le pavillon. C'est à cet endroit que vous pourrez mettre la main sur des patins (10$ pour les enfants et 11.96$ pour les adultes), casques et cadenas (4.95$), en plus de faire l’aiguisage de vos patins (6.95$).

Une fois équipé, il ne vous reste plus qu'à sortir vos meilleurs pas de danse.

D’une surface de 1 500 m2, la patinoire réfrigérée accueille jusqu’à 400 patineurs sur une glace soigneusement entretenue toutes les 1h30 par une zamboni aux couleurs du Quartier des spectacles. Rien de moins.

Question de se réchauffer un peu, vous pourrez profiter du nouvel aménagement de l'Esplanade Tranquille pensé par Les architectes FABG. C'est d'ailleurs l'Atelier Zébulon Perron (Café Constance, Bloom Sushi, Brouillon, Pubjelly) qui signe le design d'intérieur.

Découvrez l'horaire des activités ici.

La Patinoire de l'Esplanade Tranquille

Coût : Gratuit

Quand : À partir du 1 décembre 2022

Pavillon de l’esplanade Tranquille

Dimanche au mercredi : 9 h à 23 h

Jeudi au samedi : 9 h à minuit

Patinoire

Dimanche au mercredi : 9 h à 22 h

Jeudi au samedi : 9 h à 23 h



Comptoir de location et vestiaire

Dimanche au jeudi : 9 h à 22 h 30

Vendredi et samedi : 9 h à 23 h 30

Cet horaire peut être modifié selon les conditions météorologiques ou la programmation événementielle.

Adresse : À l'ouest de la rue Clark, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard De Maisonneuve

