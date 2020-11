La magie des Fêtes commence tranquillement à s'installer alors que la première neige a déjà eu lieu un peu partout au Québec! Pas de doute, le temps des Fêtes arrive à grands pas et bientôt ce sera le moment de glisser quelques gouttes e Bailey's dans son café et de partager une photo de notre sapin sur Instagram.

L’heure est donc à la romance et au lait de poule. Si vous cherchez un cadeau original pour faire plaisir à votre tendre moitié, mais que vous avez le «cerveau sec», cette liste de 50 idées cadeaux pour votre amoureuse devrait vous aider.

Voici donc 50 idées cadeaux pour votre amoureuse selon sa personnalité!

Pour la foodie

Le magazine Dinette est rempli de bonne recettes et d'entrevues intéressantes avec des artisans de la bouffe d'ici et d'ailleurs. Un abonnement inclut 4 numéros sur une période de deux ans.

Cette jolie main de seul est l'accessoire indispensable pour la foodie aux goûts particuliers. En plus d'être super pratique, cette main de sel donnera un petit punch à la déco de la cuisine de votre tendre moitié

Il ne faut jamais sous-estimer le plaisir associé à siroter son café du dimanche matin dans une jolie tasse. Les créations d'Ateleir Make sont toutes plus belles les unes que les autres.

Maintenant que votre douce moitié passe certainement la majotié de son temps à la maison, il est encore plus important de faire l'acquisition d'une bonne machine à espresso.

Le plus récent livre de cuisine de Trois fois par jour est rempli de savoureuses recettes avec un peu moins de viande. C'est l'alternative parfaite pour ceux et celles qui jonglent avec l'idée de diminuer leur consommation de produits animaliers.

Indigo

Pour siroter des bulles, du vin ou de l'eau pétillante avec classe... Ces belles coupes sont sublimes!

Studio Îlot / simons.ca

Pour les adeptes de kombucha, de ginger beer ou de vinaigre, cette magnifique jarre de fermentation est l'objet idéal à recevoir en cadeau. Il faut également savoir que les produits créés par Studio Îlot sont tous (ou presque) en lien avec l'auto suffisance en cuisine. On retrouve également dans leur collection un ensemble pour faire pousser des fines herbes à l'intérieur. Une entreprise d'idi à découvrir!

Collectif Tartelette / Philippe Mathieu

Votre budget est un peu plus «sec» en raison de la pandémie? Alors cette carte Vinvin fera certainement sourire votre douce moitié. Ajoutez-y un beau message plein de douceur et ce sera le plus beau et le seul cadeau dont elle aura besoin.

10. Un item à l'effigie de son resto / bar préféré

On le sait, 2020 aura été particulièrement difficile pour les restaurateurs et les tenanciers de bars. Pour Noël profitez-en pour offrir un cadeau qui fera sourire votre douce, mais qui aidera également les entreprises locales à passer à travers cette période difficile.

Pour la casanière

La collaboration entre les hôtels Le Germain et Simons est le parfait cadeau pour la dormeuse. On y retrouve des couettes voluptueuse, des draps d'une douceur incroyables et même des pyjamas fashions. C'est le meilleur moyen de passer la nuit à l'hôtel sans sortir de chez vous!

Une belle plante en santé peut parfois coûter cher, il s'agit donc toujours d'un beau cadeau à recevoir. L'entreprise locale Stemhaus propose des plantes en santé et pour chaque produit vendu, un artbre est planté!

La compagnie montréalaise Boho Montréal propose une foule d'objets de décoration faites de macramé. Du support à plantes à la décoration murale, la boutique regorge de trouvailles qui se marieront très bien au décor «indie» de votre douce.

Et si vous avez envie de réaliser votre propre cadeau en macramé... voici un tutoriel pour vous inspirer:

L'entreprise montréalaise Baltic Club a dévoilé un trio de jolis casse-têtes avec trois de leurs illustrations les plus populaires. Voilà un beau cadeau à offrir pour passer du temps de qualité en «petite famille».

La petite entreprise d'ici propose une tonne de trouvailles déco colorées qui feront sourire votre douce. Avec l'année 2020 que nous venons de passer, pourquoi ne pas s'offrir un peu de «Good vibrations»?!

Un crewneck est un indispensable dans toutes les garde-robe. Ceux de Frank and Oak sont particulièrement moelleux et confortables.

L'entreprise Baltic Club a mis sur pieds des ensembles avec tout ce dont vous avez besoin pour créer quatre chandelles à la maison. Une belle activité à faire!

20. Des pantoufles Port Franc (environ 92$)

Pour la fille tendance

21. Une oeuvre de Julia Pinard (à partir de 18$)

L'artiste Julia Pinard se démarque par son style abstrait et doux à la fois. Sur son site on retrouve des oeuvres d'art originales à se procurer à prix raisonnables ou encore des illustrations à 18$ ou à 40$. Celles à 18$ se glissent parfaitement bien dans un bas de Noël.

Léonie Pelletier a collaboré avec la boutique de bijoux Myel afin de créer une section de ses coups de coeur sur leur site. Bagues, colliers, boucles d'oreilles... Découvrez la sélection des bijoux préférés de Léonie juste ici.

L'entreprise local propose de magnifiques chapeaux de feutres et des accessoires pour les cheveux comme des passes et des boucles. Ces jolies boucles se glisseront parfaitement bien dans un bas de Noël!

C'est bien connu, l'argile rose d'Australie a des bienfaits purificateurs. Avec cet ensemble composé d'un masque d'argile rose, d'un exfoliant et d'une crème hydratante, votre amoureuse se sentira comme au spa!

La tendances des caméras instantanée ne s'est toujours pas essoufflée. Offrez donc à votre douce ce tout nouveau modèle de caméra Fujifilm Instax Square. Ce dernier possède même un mode «selfie»!

La Baie

En cas de doute, les accessoires de La Baie d'Hudson sont des valeurs sûres.

La lingerie Blush est le parfait compromis entre se sentir confortable et sexy. Votre douce sera certainement très contente de retrouver un ensemble de cette compagnie montréalaise sous le sapin!

Pour la romantique

31. Un forfait au Beatnik Hotel + Balnea Spa (à partir de 118$ par personne)

33. Une affiche de chez Buk et Nola 38$

35. Un exfoliant pour les lèvres de Lush 10,95$

36. Une bruine d'ambiance

37. Un vinyle de Charlotte Cardin 19,99$

39. Des chandelles coniques 14$

40. Une carte de souhaits de Fred Gingras 7,50$

Pour celle qui aime bouger

41. Une bouteille Sip by Swell 35$

42. Un sac banane Fila 42$

43. Un traitement capillaire Lush 22,95$

44. Un sac de voyage de Matt&Natt (prix variable)

45. Un abonnement au National Geographic (prix variable)

46. Des leggings Lululemon 98$

49. Un massage au Strom Spa (prix variable)

