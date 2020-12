10 cartes de Noël d’artisans québécois à envoyer à vos proches cette année

Après une année de confinement, le temps des Fêtes tel qu’on le connaît ne pourra malheureusement pas avoir lieu.

Les soupers de Noël en famille se feront fort probablement par vidéoconférence et les cadeaux seront laissés sur le pas de la porte ou envoyés par la poste.

Certes, la pandémie a un grand impact sur nos vies, mais elle ne change en rien l’amour que vous avez pour votre famille et vos amis les plus chers. Au contraire, elle devrait vous avoir fait réaliser à quel point la présence de ces gens dans votre vie est nécessaire!

Cette année, pour les Fêtes, envoyez donc une carte de Noël avec un beau message personnalisé à chacun de vos proches. Ce petit geste bien simple et peu coûteux leur fera certainement chaud au cœur.

Voici donc 10 belles cartes de Noël d’artisans québécois à envoyer à vos proches:

1. Les cartes de Joannie Houle

Cette talentueuse illustratrice a toujours de jolies cartes sans texte dans sa boutique Etsy. Pour Noël, elle propose une magnifique collection de cartes de souhaits qui pourront certainement servir comme décoration l’an prochain! Il est même possible de commander un coffret «mix and match» de huit cartes de souhaits aux illustrations festives.

Commandez les cartes de Joannie Houle ici

2. Les cartes de Mimi & August

Les cartes de l’entreprise montréalaises Mimi & August réussissent toujours à nous mettre un petit sourire aux lèvres tellement elles sont jolies. Si vous cherchez une carte pour un ou une fanatique de chats, vous êtes à la bonne place.

Commandez les cartes de Mimi & August ici

3. Les cartes de Baltic Club

La papeterie, Baltic Club connaît bien ça. C’est pourquoi l’entreprise propose de magnifiques cartes de souhaits, dont certaines sont spécialement conçues pour souhaiter de joyeuses Fêtes à vos proches. Baltic Club est aussi une bonne option pour ceux qui aiment les animaux!

Commandez les cartes de Baltic Club ici

4. Les cartes de Merci Bonsoir

Derrière les créations de Merci Bonsoir, il y a la talentueuse MC Marquis. À l’image du reste de sa marque, l’illustratrice propose quatre cartes de Noël humoristiques qui feront certainement rire les gens à qui vous les envoyez.

Commandez les cartes de Merci Bonsoir ici

5. Les cartes de Darvee

L’illustratrice montréalaise propose quatre cartes de Noël à petits prix, c’est-à-dire 1$ la carte! Ses cartes sont en anglais et ont une touche d’humour qui plaira certainement à vos amis!

Commandez les cartes de Darvee ici

6. Les cartes Oui Manon

Pour les cartes humoristiques, l’entreprise Oui Manon — laquelle est aussi derrière les cafés ludiques La graine brûlée et le Oui Mais Non — est pas mal la meilleure option. En fait, sur le site de Oui Manon, on retrouve des «cartes maison», mais aussi des cartes de Darvee et de So Meow.

Commandez les cartes Oui Manon ici

7. Les cartes Bien à Vous

Pour des cartes colorées qui font chaud au cœur, c’est dans la section papeterie du site du studio montréalais Bien à Vous que vous devez regarder.

Commandez les cartes Bien à Vous ici

8. Les cartes de la boutique Les Microcosmes

Derrière Les Microcosmes, on retrouve la comédienne Daphnée Côté-Hallé. Cette dernière utilise la technique du collage d’images d’anciens magazines pour créer de la papeterie unique. Les cartes de Noël proposées sont aussi belles qu’hilarantes!

Commandez les cartes Les Microcosmes ici

9. Les cartes du Club Pastel

Sans surprise, le studio créatif montréalais vend des cartes de souhaits des Fêtes aux couleurs pastels et elles sont tellement jolies! Il est possible de les acheter à l’unité et de commander un paquet de 5 ou de 10 cartes.

Commandez les cartes Club Pastel ici

10. Les cartes BKIND

La marque végane de produits corporels vend également des cartes de Noël qui sont plantables! Donc, en plus d’offrir de jolis mots doux à vos proches, ils pourront planter la carte et voir apparaître de belles fleurs sauvages du Canada quand le temps sera venu.

Commandez les cartes plantables de BKIND ici

