Ces illustrations montréalaises des signes du zodiaque sont parfaites pour les fous d'astro

Les fans d’astrologie voudront mettre la main sur les illustrations de l’artiste montréalaise derrière la boutique Etsy Mars and Moi.

• À lire aussi: Des ornements de Noël inspirés d’Harry Potter pour les fans finis du monde des sorciers

C’est que l’illustratrice a commencé une série de prints qui représentent à la perfection les différents signes du zodiaque.

Pour l’instant, vous pouvez mettre la main sur des illustrations pour les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Taureau et Cancer.

Il faut toutefois être patient pour les autres signes, car ils n’ont pas encore été dévoilés.

Chaque illustration coûte 19$ et vient dans un format de 8 par 10 pouces. Comme c’est une petite boutique, les quantités sont très limitées, alors faites vite si voulez mettre la main sur votre signe du zodiaque en illustration. S’il n’est malheureusement plus disponible, on vous conseille de retourner fréquemment sur la boutique pour voir si des quantités ont été ajoutées.

• À lire aussi: Des appliques murales en forme de signes astrologiques

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s