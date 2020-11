Le MEILLEUR marché de Noël aura bientôt lieu au Ping Pong Club

À défaut de pouvoir accueillir ses habitués pour une bonne bière fraîche et une partie amicale de ping pong, le bar Ping Pong Club sera l’hôte du MEILLEUR marché de Noël de la ville. Rien de moins.

C’est du moins ce que l’on peut lire sur la page Facebook de l’évènement qui se déroulera le weekend du 5 et 6 décembre prochain.

De nombreux artisans locaux seront donc sur place pour vous présenter leurs produits et vous faire vivre la magie des Fêtes comme il se doit.

Parmi les participants on retrouve Casapablo (que l’on connait pour ses décorations vintage trop belles), La mère (une boutique en ligne de vêtements seconde main), Les Microcosmes (qui font de magnifiques illustrations, des cartes de souhaits et plus encore), Mü Skincare (qui font des produits de soins pour la peau à la main), Mooday (qui font de jolies chandelles) et Les Savons VIF (qui font des savons artisanaux qui sentent le ciel).

N’oubliez pas votre masque et votre argent comptant (ou votre carte de crédit, ça marche aussi)!

Le MEILLEUR marché de Noël au Ping Pong Club

5 et 6 décembre de 11h à 18h

5788, boulevard Saint-Laurent, Montréal

