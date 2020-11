Black Friday: les magasins de meubles et de déco qui offrent de bons rabais

Le Black Friday, aussi connu sous le nom de Vendredi fou, est une excuse parfaite pour s’offrir du changement bien mérité et des petits cadeaux pour le fun!

• À lire aussi: CONCOURS : gagnez des meubles et accessoires déco d'entreprises d'ici pendant une semaine

Que ce soit un sofa pour finalement remplacer celui que le chien a grignoté la première fois que vous l’avez laissé seul, ou bien la lampe qui vous fait de l’œil depuis des mois, l’évènement du Black Friday est le moment pour réaliser vos rêves déco les plus fous au rabais!

Voici donc les magasins de meubles et de déco qui offrent de bons rabais lors du Black Friday, ou au cours des jours qui précèdent le 27 novembre 2020:

1. Society6

Le site Society 6 offre 50% sur l’art mural, 40% sur les articles de maison et 30% sur tout le reste du site. Les rabais sont déjà en vigueur, et ce, jusqu’au 1er décembre.

Magasinez les rabais du Black Friday chez Society6 ici.

2. IKEA

IKEA a décidé d’organiser un Black Friday bien différent, cette année, en ligne comme en magasin. Tous les détails ici:

• À lire aussi: IKEA dévoile son offre du Black Friday 2020 qui n’a rien à voir avec les années passées

Magasinez le Black Friday de IKEA ici.

3. Wayfair

Bien entendu, Wayfair a déjà commencé à offrir de gros rabais, comme jusqu’à 80% de réduction sur les tapis, ou encore jusqu’à 65% sur l’éclairage.

Magasinez les rabais Black Friday de Wayfair ici.

4. M2GO

L’entreprise montréalaise m2go a décidé d’offrir 300$ de rabais sur son sofa fabriqué au Québec le plus populaire, le modèle Akka. La livraison est également offerte. Les quantités sont limitées, alors commandez le vôtre rapidement.

Magasinez les rabais Black Friday de M2GO ici.

5. Linen Chest

Les soldes de pré-Vendredi fou vont comme suit chez Linen Chest: 10$ sur une facture de plus de 199$, 15$ lorsque vous dépassez 299$ et 20% si vous dépensez plus de 399$. Tout ça avec le code promo PREVF en ligne.

Magasiner les rabais Black Friday de Linen Chest ici.

6. Article

L’entreprise Article offre jusqu’à 50% sur certains articles. La promotion est déjà en vigueur, alors faite vite.

Magasinez les rabais Black Friday d'Article ici.

7. Structube

Pour son pré-Vendredi fou, Structube propose 15% de rabais sur une sélection d’articles jusqu’au 26 novembre 2020.

Magasinez les rabais Black Friday de Structube ici.

8. EQ3

En ligne comme en magasin, EQ3 offre 20% sur tout jusqu’à la fin du mois!

Magasinez les rabais Black Friday de EQ3 ici.

9. Vitruvi

Si ça fait longtemps que vous voulez commander un diffuseur à huiles essentielles Vitruvi au rabais, voilà votre chance! La marque offre 30% de rabais sur son site internet jusqu’au 1er décembre.

Magasinez les rabais Black Friday de Vitruvi ici.

10. MUST

Chez MUST, un rabais de 25% s’applique sur le 2e article que vous achetez avant le 30 novembre 2020!

Magasinez les rabais Black Friday de MUST ici.

• À lire aussi: 50 idées cadeaux pour votre amoureuse selon sa personnalité

• À lire aussi: 7 boutiques locales où dénicher les plus belles décos des Fêtes tout en évitant IKEA

• À lire aussi: 10 bas de Noël qui ne gâcheront pas votre belle décoration

• À lire aussi: Tout le monde s’arrache ces jolis bas de Noël fabriqués au Québec

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s