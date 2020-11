25 idées cadeaux à offrir à la mère qui veut que vous gardiez vos sous pour vous

Une mère, c’est pas mal important dans la vie d’un être humain. C’est elle qui réponds toujours quand tu appelles pour un conseil, te fait des bons plats à congeler pour que tu manges bien, te flatte les cheveux quand tu es malade... Une mère, c’est là pour les bons et les moins bons moments de la vie.

Profitez donc du temps des Fêtes pour remercier votre mom et lui offrir un petit quelque chose qui lui fera plaisir.

Voici 25 idées cadeaux qui devraient plaire à toutes les mères!

1. Le trio de produit de la collection Palo Santo & Lavande de Maison Lavande - 50$

Tout le monde a besoin de réconfort actuellement, y compris votre maman qui s’ennuie probablement de vous. Le nouvel assemblage de Maison Lavande pour l’hiver, Palo Santo & Lavande est parfait pour offrir à votre maman le réconfort dont elle a besoin cet hiver. Le parfum est disponible en trois produits : la bougie (19,95$), l’huile parfumée (14,95$) et la bruine d’ambiance (14,95$).

Achetez les produits Palo Santo & Lavande de Maison Lavande ici.

2. L'ensemble Sérum Vinoperfect - 89$ (valeur 135$)

Votre maman mérite que vous la chouchoutiez et quoi de mieux pour le faire que des produits Caudalie?! En plus, la marque française de soins et cosmétiques naturels propose toujours de jolis et avantageux coffrets des Fêtes comme ce trio de produits de la gamme Vinoperfect à seulement 89$ au lieu de 135$.

Achetez l'ensemble Sérum Vinoperfect de Caudalie chez Sephora.

3. Des bonbons KandJu - prix variés

Tout le monde devrait connaitre les bonbons préférés de sa mère! C’est pratique, car ça permet de compléter son cadeau avec une petite attention comme un sceau rempli de délicieux bonbons de l'entreprise québécoise KandJu. Vous pouvez soit opter pour un mélange de Noël ou bien effectuer votre propre sélection si les goûts de votre mère sont bien définis!

Achetez les produits KandJu en ligne ici.

4. Le magazine Growers & Co. - 20$

Pour la maman qui s'intéresse à l’agriculture biologique et à ses acteurs d'aujourd'hui et de demain, ce magazine est exactement ce qui lui faut. Growers & Co. est la marque de cultivateur, entrepreneur, enseignant et auteur du best-seller Le jardinier-maraîcher, Jean-Martin Fortier. Le magazine est disponible en francais comme en anglais et met en lumière les histoires de cultivateurs, de jardiniers urbains, de fermiers, de chefs cuisiniers et d’activistes qui travaillent tous pour que les communautés puissent bénéficier de chaînes d’approvisionnement alimentaires durables, locales et équitables.

Achetez le magazine Growers & Co. en ligne ici.

5. em, le tout dernier roman de Kim Thúy - 24,99$

L'auteure à succès Kim Thúy est de retour avec un nouveau roman qui captive autant que les précédents. Si votre maman aime déjà la plume de Kim Thúy, elle sera conquise par ce nouveau livre.

Achetez le livre em sur le site de Indigo.

6. Un week-end dans un chalet en nature

page Facebook Les Loges

Votre cadeau n'est pas obligé d'être matériel. Pourquoi ne pas offrir à maman un petit séjour dans un chalet, seule pour qu'elle puisse décompresser au maximum ou bien avec la ou les personnes de son choix!

Réservez l'un de ces 27 mini-chalets.

7. Un bracelet de la collection Clio Blue de Paris chez Simons - 75$

Ce joli bracelet est parfait pour la maman qui aime les bijoux délicats qui traversent le temps et les tendances. Le bracelet est composé de perles en cristal Swarovski, d'une bille argentée au somptueux fini miroir et d'une breloque poisson en argent 925.

Achetez ce bracelet Clio Blue sur Simons.ca.

8. Un coffret des Fêtes gourmand de OatBox - 25$ à 49$

L'entreprise québécoise qui propose depuis quelques années déjà des aliments sains pour le déjeuner offre aussi des coffrets des Fêtes gourmands. Il y a trois options : Classique, Foodie ou Gourmet, et les prix vont de 25$ à 49$.

Achetez un coffret des Fêtes sur le site de Oatbox.

9. Un cours d’initiation à la poterie chez Les Faiseurs - 65$

Ce cours offert par le café Les Faiseurs à Montréal peut être une belle activités parent-enfant à faire cet hiver! Le 15 de chaque mois, Les Faiseurs affiche et met en vente les dates du mois suivant.

Réservez un cours d'initiation à la poterie sur le site de Les Faiseurs.

10. Peignor ultra confortable Love & Lore - 49,50$

Ce peignor de la marque Love & Lore est tellement confortable que votre maman voudra fort probablement passer la journée à lire et relaxer en le portant.

Achetez ce peignor Love & Lore sur le site de Indigo.

11. Une chandelle Dimanche Matin au sapin blanc - 22$

Dimanche Matin fabrique des chandelles de cire de soya qui sont coulées à la main ici même au Québec. La fragrance «sapin blanc» plaira à votre maman grâce à ses notes de bois de santal et d’eucalyptus qui confèrent une ambiance relaxante.

Achetez une chandelle sur le site de Dimanche Matin.

12. Une toile de la collection KOZY X OLEKA

L’entreprise québécoise Kozy a collaboré avec une autre compagnie d’ici, Oleka Canvas, pour créer une collection de toiles exclusives qui mettent de l’avant des formes abstraites, des visages dessinés au trait et des couchers de soleil. Un beau cadeau pour aider votre mère à égayer ses murs!

Achetez une toile KOZY X OLEKA sur le site de Kozy.

13. Ensemble de soins naturels pour une peau radieuse de BKIND - 72$

Si vous aimez faire découvrir des produits et des entreprises d'ici à votre maman, pensez à la compagnie végane BKIND qui a définitivement le vent dans les voiles depuis quelques années. L'entreprise offre de beaux ensembles cadeaux dont celui-ci pour avoir une peau radieuse qui est composé de l'exfoliant visage au curcuma, d'un rouleau de jade blanc ainsi que de l'éponge konjac infusée au curcuma.

Achetez l'ensemble de soins naturels sur le site de BKIND.

14. Une bouteille de vin nature et le livre Supernaturel de Vincent Sulfite - 34,95$ (le livre)

Votre mère s'intéresse de plus en plus à ce qu'il y a dans son verre de vin? Elle sera alors surement ravie de déballer le tout nouveau livre du vinfluenceur Vincent Sulfite, Supernaturel, qui présente l'histoire et le terroir de différentes régions viticoles visitées lors du tournage de la série documentaire du même nom. Vous pourrez accompagner ce livre d'une bonne bouteille de vin nature trouvée à la SAQ ou dans une café-buvette près de chez vous!

Achetez le livre Supernaturel de Vincent Sulfite sur de Indigo.

15. Un Vitamix - 379,99$ (en rabais)

Si votre mère insiste toujours pour vous cuisiner de la bonne bouffe toutes les semaines même si vous avez quitté le nid familial il y a belle lurette, offrez-lui un cadeau qui va au moins lui simplifier la vie lors de ses sessions de cuisine. Un Vitamix est le petit électroménager que tout le monde devrait avoir dans sa cuisine!

Achetez un Vitamix en rabais sur Amazon.

18. Le livre Chez Lesley: Mes secrets pour tout réussir en cuisine - 44,95$

Chef pâtissière, critique gastronomique et chroniqueuse gourmande, Lesley dévoile dans ce livre ses secrets pour réussir à la perfection plus de 100 grands classiques, en plus d’offrir une tonne de conseils judicieux. Si votre mère avait l'habitude de lire les critiques de Lesley Chersterman, elle adorera son livre!

Achetez le livre de Lesley Chesterman sur le site de Indigo.

17. Un ensemble pour faire du yoga à la maison – 55$

Offrez à la maman qui fait du yoga un ensemble d’équipements pour pratiquer le yoga à la maison. Si elle n’est pas déjà abonnée à des cours, vous pourriez compléter avec un abonnement à un centre de yoga près de chez elle qui offre des cours en ligne pendant la pandémie par exemple.

Achetez cet ensemble d'équipements de yoga sur Amazon.

18. Une boîte de chocolats Ernestine

Si vous êtes de Montréal, allez encourager cette jolie chocolaterie qui a ouvert ses portes en pleine pandémie sur l'avenue du Mont-Royal. Les boîtes roses sont vraiment jolies et les chocolats que vous pouvez choisir ont des allures de petites oeuvres d'art ! Une petite attention qui sera appréciée par votre mère.

Achetez une boîte de chocolats à la chocolaterie Ernestine à Montréal.

19. Un Soda Stream - 162$

Pour la maman qui se soucie de l'environnement et qui veut arrêter d'acheter des bouteilles de plastique, un soda stream est un «must have» sur le comptoir de la cuisine!

Achetez un Soda Stream ici.

20. Un AeroGarden

La mom qui aime cuisiner avec des aliments frais sera ravie de pouvoir faire pousser des herbes, des tomates cerises ou encore de la laitue dans la maison même durant l'hiver grâce à son tout nouveau AeroGarden.

Achetez un AeroGarden ici.

21. Des boucles d'oreilles Camillette en argent sterling - 85$

Cette petite entreprise montréalaise fabrique de magnifiques et délicats bijoux dont ces boucles d'oreilles inspirées par la mer. Elles se portent autant avec une tenue chic que pour une simple sortie en amoureux.

Achetez ces boucles d'oreilles sur le site de Camillette.

22. Une tasse à message pour maman - 14$

Parce que votre maman, c'est la meilleure et qu'elle mérite cette tasse qui va lui rappeler chaque matin en buvant son café à quel point elle est «awesome»!

Achetez cette tasse à message pour maman sur le site de Indigo.

23. Une carte-cadeau pour un soin dans un spa

Spa William Gray

Au lieu d'acheter une carte-cadeaux d'un établissement spécifique obligeant ainsi votre mère à se rendre à cet endroit, optez plutôt pour une carte WaySpa. Votre mère pourra choisir l'établissement de son choix qui affilié avec l'entreprise WaySpa. Elle pourra l'utiliser aussi pour le soin de son choix.

Achetez une carte-cadeau sur le site de WaySpa.

24. Le trio capillaire Les Pétards

Si vous avez envie d'initier votre mère au shampoing en barre tout en voulant encourager une entreprise d'ici, le trio capillaire Les Pétards est le cadeau idéal. Il comprend un shampoing solide, un revitalisant et un shampoing sec. Les produits conviennent parfaitement à la majorité des cheveux secs, mixtes et à tendance grasse, puis ils n’abimeront pas les cheveux colorés.

Achetez ce trio capillaire sur le site de l'entreprise Les Pétards.

25. Une bouteille S'well pour les boissons froides et chaudes - 55$

Les bouteilles de la marque S'well ne sont pas seulement belles, elles sont hyper pratiques. Celle-ci peut conserver les boissons froides pendant 28 heures et les boissons chaudes pendant 15 heures. C'est le cadeau idéal pour la maman qui est toujours un peu «on the go».

Achetez une bouteille S'well ici.

