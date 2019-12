12 sorties que tous les #powercouples devraient faire cette année

Cette année, plutôt que de prendre une résolution que vous ne tiendrez pas, pourquoi ne pas plutôt planifier 12 dates incroyables avec celui ou celle qui fait battre votre cœur follement?

Pas besoin d’avoir un portefeuille bien garni pour s’offrir un rendez-vous doux par mois.

Voici donc 12 idées de dates à mettre à votre agenda cette année!

Janvier - Une sortie au musée et un chocolat chaud

Il fait froid. Votre budget est plutôt serré... Donnez donc un rendez-vous à chéri(e) au musée. Profitez-en pour allez boire un chocolat chaud dans un petit café cute avant ou après votre visite.

Coût approximatif du rendez-vous : 45$ (deux entrées dans le musée de votre choix et deux chocolats chauds)

Février - Une soirée de patinage et cocktails en amoureux

Février, c’est le mois des amoureux par excellence. Si vous avez horreur de la Saint-Valentin, mais que vous voulez tout de même faire plaisir à chéri(e), invitez-le à faire du patinage dans le Vieux-Port. L’ambiance y est absolument romantique. Terminez votre soirée à boire des cocktails exotiques au Mal Nécessaire.

Coût approximatif du rendez-vous : 50$ (deux accès à la patinoire et deux cocktails –avec pourboire- au Mal Nécéssaire)

Mars – Une soirée de détente au spa

En mars, pourquoi ne pas se dater au spa? Le décor enchanteur du Strom Spa devrait vous permettre de relaxer à deux et de prendre quelques heures pour faire le plein d’énergie!

Coût approximatif : 105$

Avril – Une soirée de karaoké

En avril, invitez chéri(e) à sortir dans un bar karaoké pour lui chanter la pomme. De nombreuses adresses à Montréal offrent des rabais sur les pichets de bière, mais on craque pour l’ambiance survoltée et chaleureuse du bar La Remise. En plus, la bière n’est pas chère, voilà un bon moyen de se dégêner avant de prendre le micro!

Coût approximatif : 20$ (pour vos consommations – on prend en considération dans le prix qu’il y en aura plusieurs)

Quand le printemps arrive, on a tous envie de rafraichir un peu son nid d’amour. Rendez-vous au IKEA pour faire quelques emplettes et déguster deux roteux à 0,75$, les yeux dans les yeux.

Coût approximatif : 10$ (pour 2 repas de hot-dogs et boissons gazeuses)

Juin – Une soirée au Festival de Jazz et verre de blanc au Furco

À Montréal en juin, c’est la frénésie des festivals. Les Francofolies, le Festival de Jazz... Pourquoi ne pas profiter de l’ambiance qui règne à la Place des arts pour passer une soirée avec chéri(e) à découvrir de nouveaux talents musicaux? Terminez la soirée au Furco, une charmante adresse en retrait de la place des festivals où on boit et mange très bien.

Coût approximatif : 50$ (pour une bouteille de vin au Furco)

Juillet – Essayez de faire du SUP ensemble

Le SUP est un sport de plus en plus populaire et tellement amusant. Choisissez une belle journée ensoleillée et laissez-vous flotter sur l’eau tout en douceur, mais attention de ne pas tomber à l’eau!

Coût approximatif : 85$ (cours de 2h pour 2 personnes)

Août – Un souper en tête à tête au Club Espagnol de Québec

La magnifique terrasse du Club Espagnol de Québec a de quoi surprendre. Si aux premiers abords le restaurant ressemble davantage à un centre culturel, ne soyez pas surpris. Continuez votre chemin et les serveurs vous indiqueront le chemin vers l’une des plus belles terrasses de la métropole. Commandez un pichet de sangria et laissez-vous charmer par les plats typiquement espagnols.

Coût approximatif : 120$ (pour un repas à deux de tapas et de sangria)

Septembre – Faites une balade en voiture et dégustez des vins dans un vignoble

Plutôt que d’aller encore une fois aux pommes, pourquoi ne pas prendre la route et vous rendre au vignoble. Vous pourrez savourer des vins bios fabriqués ici et découvrir l’envers du décor de la vie de vigneron. Profitez-en pour vous ramener une bonne bouteille et concocter un souper romantique à votre tendre moitié une fois de retour chez vous.

Coût approximatif : 70$ (pour le gaz et une bouteille de vin)

Octobre – Faites une randonnée à Stowe au Vermont

Le décor enchanteur du village de Stowe est encore plus beau lorsque l’automne arrive. Profitez de la saison des couleurs pour aller marcher en forêt avec votre tendre moitié et déguster un bon petit lunch une fois arrivé en haut de la montagne.

Coût approximatif : 50$ (le coût du gaz pour se rendre + un snack sur la route?)

Le théâtre La Licorne offre souvent des pièces de théâtre à prix doux ou plutôt abordable. C’est l’occasion idéale de surprendre chéri(e) sans trop vider votre portefeuille. Après la pièce, un arrêt au charmant bar de quartier Le Terminal s’impose.

Coût approximatif : 80$ (deux billets de théâtre plus deux consommations au Terminal)

Décembre – Faites la grande tournée des marchés de Noël

Durant le temps des Fêtes, de nombreux marchés d’artisans québécois s’organisent pour que vous puissiez trouver des cadeaux originaux pour vos proches. Rendez-vous aux Puces Pop qui se déroulent habituellement lors du dernier weekend avant les Fêtes, pour découvrir des artisans émergents et siroter un bon verre de vin chaud.

Coût approximatif : 12$ (deux verres de vin chaud)

