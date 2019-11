42 activités à faire d’ici le temps des Fêtes pour ceux qui tripent trop sur le mois de décembre

Ça y est. Le 1er novembre est passé. Le magasin de la piasse est rempli de gugusses rouges et vertes et Starbucks a sorti son menu des Fêtes. Ça sent la menthe poivrée dans les centres d’achat... Pas de doute, le temps des Fêtes est à nos portes.

Lors de l’écriture de ces lignes, il reste exactement 42 dodos avant que le père Noël se pointe le bout du nez. Juste 42 dodos.

Ne reculant devant rien, l’équipe de Silo 57 a décidé de vous concocter un agenda bien rempli pour que vous ne voyiez pas le temps passer entre la grisaille de novembre et les glitters du temps des Fêtes.

Voici donc 42 activités à faire d’ici Noël (soit une par jour pour ceux qui n’ont pas d’emploi à temps plein).

1. Boire un chocolat chaud avec une guimauve maison au MELK

2. Faire le tour des boutiques seconde main dans le Mile-End pour trouver votre ensemble de party de bureau

3. Se booker un weekend dans l'un de ces mini-chalets

4. Aller chanter du Céline à la soirée karaoké spéciale Céline Dion au Cobra

5. Manger des petites boulettes suédoises au IKEA avec sa tendre moitié, tout en magasinant plein d’affaires dont vous n’avez pas vraiment besoin. (Il y a de la bière et du vin à la cafétéria du IKEA – on dit ça comme ça)

Une publication partagée par Camille Neviere (@nevierecamille) le 5 Oct. 2017 à 10h16 PDT

6. Passer un après-midi à se prélasser au Bota Bota

7. Aller boire un verre festif dans ce bar de Noël

8. Faire une randonnée d’un jour dans l’un de ces endroits

9. Passer un après-midi à feuilleter le dernier numéro du Corsé magazine

10. S'offrir un brushing au bar à mise en plis Blome avant votre party de bureau

11. Boire un cocktail dans le tout petit bar d’inspiration russe Kabinet

Une publication partagée par Tania Kokomo (@taniakokomo) le 15 Juin 2017 à 21h15 PDT

12. Organiser une dégustation de bagels pour déterminer lesquels sont les meilleurs entre les Saint-Viateur et les Fairmount

Une publication partagée par Gillian (@gilly.bones) le 27 Oct. 2017 à 8h22 PDT

13. Manger une queue de castor dans le Vieux-Port

14. Aller jouer au bowling au salon de quilles Darling

Une publication partagée par Marika Bonetti (@mercsb) le 9 Mai 2017 à 16h30 PDT

15. Aller manger un gros plat de pâtes dans l'un de ces cinq excellents restos

16. Faire la tournée des marchés de Noël

17. Faire un tour à la boutique du café Mikko à Hudson pour trouver des cadeaux originaux et savourer un bon latté

18. Faire une escapade à Stowe au Vermont

19. Regarder un film au cinéma Beaubien

20. Faire une excursion culinaire sur la Rive-Sud (parce que oui, il existe de bons restos ailleurs qu’à Montréal)

Une publication partagée par Chez Lionel (@chez_lionel) le 21 Oct. 2017 à 17h33 PDT

21. Jouer au pinball au North Star Machines à Piastres

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 12 Oct. 2017 à 12h25 PDT

22. Aller tester le tout nouveau Time Out Market Montréal

23. Virer sur le top durant le week-end des chats de Montréal. Les détails ici.

Une publication partagée par Paul LeChat (@paul_theakwardcat) le 5 Nov. 2017 à 11h37 PST

24. Bruncher le dimanche au restaurant Hoogan & Beaufort

Une publication partagée par Ziad Mitri (@ziadm) le 8 Mai 2017 à 13h38 PDT

25. Assister au passage du fameux train de Noël

Une publication partagée par CP Holiday Train (@cpholidaytrain) le 2 Déc. 2016 à 15h07 PST

26. Essayer la nouvelle boulangerie dans Villeray

27. Faire un road trip à Trois-Rivières pour tester le nouveau café Duplex

28. Faire vos emplettes de Noël au SOUK MTL

Une publication partagée par MICK CÔTÉ (@cotemick) le 30 Nov. 2016 à 5h34 PST

29. Aller patiner à l’Atrium 1000 avec vos meilleurs amis

Une publication partagée par Red Bull Music Academy (@rbma) le 1 Oct. 2016 à 15h15 PDT

30. Prendre le thé au salon de thé Cardinal

Une publication partagée par cath_lg (@cath_lg) le 29 Oct. 2017 à 4h42 PDT

31. Se faire tatouer (parce que, pourquoi pas?)

Une publication partagée par Esther Mulders (@esther_mulders) le 10 Oct. 2017 à 9h01 PDT

32. Participer à un atelier de confection de couronnes de Noël

33. Organiser une soirée raclette entre amis

Une publication partagée par A woman of many names... (@kittyxrevolution) le 8 Nov. 2017 à 12h23 PST

34. Manger de la bûche de Noël gratuitement

35. Se gâter avec une soirée huîtres à 1$

36. Aller danser avec sa gang dans l'un de ces bars

37. Allumer une bougie au sapin blanc de la compagnie montréalaise Dimanche matin

Une publication partagée par Dimanche Matin (@dimanchematin) le 26 Juin 2017 à 5h52 PDT

38. Savourer un cocktail servi dans un verre funky au Snowbird Tiki Bar

39. Festoyer dans les différents parcs de Noël dans le Parc

40. S'offrir une bonne bouffe (bien arrosée) dans l’un de ces 5 «apportez votre vin»

Une publication partagée par Mélodie L 🌿 (@melodielamoureux) le 26 Mars 2017 à 20h58 PDT

41. Aller vous acheter une couronne de Noël au marché Jean-Talon

Une publication partagée par B É A T R I C E (@beatricecliche) le 1 Nov. 2017 à 5h01 PDT

42. Assister au magnifique spectacle de Casse-Noisette présenté par Les Grands Ballets