Les meilleurs restaurants «apportez votre vin» de Montréal

Impossible de ne pas passer une belle soirée lorsqu’on va manger entre amis dans un restaurant «apportez votre vin»!

En plus de pouvoir passer votre soirée entourée de gens que vous aimez, vous pouvez le faire en buvant votre vin préféré. Reste plus qu’une excellente bouffe dans votre assiette pour que la sortie soit 100% réussie!

Voici donc sans plus attendre les meilleurs* «apportez votre vin» selon Silo 57 actuellement à Montréal:

1. Petros Taverna

Vous êtes allé en Grèce une fois et depuis votre visite, vous ne voulez manger que de la cuisine grecque?! On comprend ça. Pour faire le plein de tzatziki tout en buvant un bon vin blanc que vous aurez sélectionné à la SAQ avant de vous rendre au resto, c’est au Petros Taverna que vous devez aller. Le restaurant a trois succursales sur l’île de Montréal: sur Laurier Ouest, sur Notre-Dame Ouest et sur Sherbrooke Ouest.

234, avenue Laurier Ouest

1539, boulevard Notre-Dame Ouest

4785, rue Sherbrooke Ouest

2. Prince Restaurant

Votre douce moitié et vous êtes dus pour une date night et vous avez envie de vous faire plaisir? Pas le choix de réserver au Prince Restaurant sur la rue Rachel Est. En plus de vous laisser la liberté d’apporter votre bouteille de vin préférée, l’endroit tient un menu gastronomique qui vous marquera pour longtemps. Le restaurant est assez petit, alors c’est parfait pour un repas en toute intimité!

771, rue Rachel Est

3. La Prunelle

Sur l’avenue Duluth, ce n’est certainement pas les restaurants de type «apportez votre vin» qui manquent. Toutefois, celui au coin de la rue Drolet, La Prunelle est probablement l’un des meilleurs, surtout si vous avez envie d’une cuisine française. Si vous adorez les huîtres, sachez que le restaurant les offre à 1$ les lundis!

327 Avenue Duluth E

4. État-Major

L’un des meilleurs «apportez votre vin» d’Hochelaga est sans aucun doute l’État-Major. L’endroit sert une cuisine d’inspiration française réalisée avec des produits locaux. Les amateurs de viandes y trouveront leur compte avec des plats comme le filet de veau, une truite des Bobines, un tartare, de la joue de bœuf et plus encore. N’oubliez pas votre bouteille de vin rouge à déguster avec les bons plats du restaurant!

4005, rue Ontario Est

5. Restaurant Wellington

Vous habitez dans le coin de Verdun, mais ne connaissez pas encore le Restaurant Wellington? L’établissement est ouvert depuis septembre 2012 et propose un menu qui change selon les saisons et les arrivages. Si vous aimez les fruits de mer, vous n’avez d’autres choix que d’opter pour l’assiette de pétoncles poêlés qui est à tomber par terre tellement c’est délicieux!

3629, rue Wellington

*Cette liste est une sélection de l’équipe Silo 57. Il existe une tonne d’autres excellents «apportez votre vin» sur l’île de Montréal et les alentours. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix!

Photo de couverture: Instagram @duchessegabe