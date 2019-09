Les 5 meilleurs restaurants où manger des huîtres à 1$ à Montréal

La saison des mois en «bre» est commencée et c’est donc le moment idéal de s’offrir un bon plateau d’huîtres bien fraîches!

À Montréal, de nombreux restaurants proposent des soirées où les huîtres sont seulement 1$ chacune. Voilà une bonne excuse pour se commander une bouteille de bulles un peu plus chère!



Voici donc les 5 meilleurs restaurants de Montréal où manger des huîtres à 1$!



1. Cul-Sec

Quand : Tous les mardis et mercredis

Pas de doute, le restaurant de type «cave et cantine» Cul-Sec se démarque par ses belles assiettes à partager et sa carte de vin nature vaste et alléchante. L’établissement, qui est aussi le «petit frère» du restaurant Pastaga de Martin Juneau, offre les huîtres à 1$ les mardis et mercredis soirs. À l’achat d’un repas, vous pouvez aussi repartir chez vous avec une bouteille de vin d’importation privée. Un bon moyen de remplir sa cave à vin avec des produits uniques tout en s’offrant une bonne bouffe!

29, rue Beaubien Est

2. Lucille’s Oyster Dive

Quand : En tout temps

Les adeptes de fruits de mer sont certainement déjà arrêtés au Lucille’s Oyster Dive de l’avenue Monkland. Le petit restaurant (qui possède aussi son foodtruck) se spécialise en délice marin et offre les huîtres à 1$ tous les jours.

5669, avenue de Monkland

3. Brasserie Bernard

Quand: Tous les lundis soirs

Nappe blanche, cuisine française, service chaleureux... La Brasserie Bernard est l’un de ses rares établissements qui sont devenus un classique instantané. Depuis son ouverture en 2013, le restaurant d’Outremont offre des plats traditionnels et goûteux. Située en face du théâtre Outremont, la Brasserie Bernard est une belle adresse à découvrir avant ou après un spectacle.

1249, avenue Bernard

4. L’Esco

Quand : Tous les jeudis entre 16h et 20h

L’Escogriffe bar à spectacle (communément appelé L’Esco) offre maintenant des soirées festives tous les jeudis soirs où les huîtres sont à 1$ et les verres de bulles à 5$! Un pas pire deal! Voilà une bonne raison de s’offrir un 5 à 7 festif avant d’assister à un spectacle.

4461 Rue Saint-Denis



5. Les Fillettes

Quand : Tous les mardis

Avec sa jolie terrasse, son décor charmant et son menu savoureux, ce bistro de quartier a tout pour se hisser parmi vos adresses favorites. Les Fillettes fait partie de ces établissements où la cuisine est simple et délicieuse et où l’on en ressort satisfait et bien repu.

1226, avenue Van Horne