Où prendre un verre un lundi soir: quelques idées pas plates du tout

Il n’y a pas de règles pour se réunir entre amis autour d’un bon verre de rouge léger. Vivement les lundis.

D’ailleurs, aller prendre un verre le lundi peut s’avérer très chouette pour éviter les foules et profiter d’une ambiance intime (idée à prendre en note pour votre prochain rendez-vous galant!).

Voici donc 11 suggestions pas plates du tout pour aller prendre un verre à Montréal un lundi soir:

1o Bar Saint-Denis

Villeray

Pour un bon verre accompagné d’une expérience gastronomique rehaussée, il y a fort à parier que vous apprécierez le Bar St-Denis. Misez sur le «Sexy Martini», le «Quick Espresso» ou l’«Amaro-Sour».

Lundi: de 17h à 23h

6966, rue Saint-Denis

2o Mano Cornuto

Griffintown

On adore le Mano Cornuto non seulement parce que les cocktails y sont délicieux, mais aussi parce que ce restaurant authentique italien est ouvert de jour comme de soir, ce qui permet de s’y régaler à toute heure de la journée. Nouveauté: il accepte maintenant les réservations!

Lundi: de 11h à 23h

988, rue Ottawa

3o Nolan

Petite-Bourgogne

Ce charmant bar à vin du sud-ouest de l’île se prête aux rencontres. En effet, son ambiance décontractée ainsi que sa longue table commune au centre favorisent les échanges et contribuent au sentiment familier qui nous habite lorsqu’on le visite. Inspiré de la cuisine française, son menu donne l’eau à la bouche. Le personnel se fera également un plaisir de vous aider à accompagner vos choix d’un bon verre de vin.

Lundi: de 17h à 23h

1752, rue Notre-Dame O

4o Vin Vin Vin

Rosemont

Ce bar à vin nordique situé sur la rue Beaubien est l’endroit de prédilection des amateurs de bons vins. Sur la terrasse ou à l’intérieur, l’ambiance est toujours agréable et festive. Sautez dans le vide et laissez-vous guider par les conseils des cavistes de l’endroit. Soirée réussie à tout coup.

Lundi: de 15h à 1h

1290, rue Beaubien Est

5o Palco

Verdun

Le Palco n’est pas seulement un bar de quartier, mais aussi un lieu d’échange festif où vins, cocktails et bières côtoient DJ et tables de baby-foot pour une ambiance décontractée dure à battre. Il s’agit également de l’endroit de prédilection pour un festin d’huîtres à prix tout doux.

Lundi: de 15h à 3h

4019, rue Wellington

6o Isle de Garde

Rosemont

Vous aimez la bière? Vous risquez de tomber sous le charme de l’Isle de Garde. Cette microbrasserie située sur la rue Beaubien a tout pour plaire: des bouchées savoureuses, une panoplie de bières et une terrasse chaleureuse. Parfait pour siroter une pinte d’après-midi ou pour une date décontractée.

Lundi: de 12h à 1h

1039, rue Beaubien E

7o Henrietta

Plateau / Mile-End

Dans cette buvette chaleureuse sont servis d’incroyables petits plats à partager, mais aussi des verres de vin nature et d’importation privée. Vous vous jetterez sur l’incroyable maïs soufflé du Henrietta, qui compte de nombreux adeptes. Les réservations ne sont pas acceptées, mais vous devriez éviter l’attente sans problème un lundi soir.

Lundi: de 16h à 3h

115, av. Laurier O.

8o Le Darling

Plateau

À la fois un café et un bar, Le Darling, situé sur Le Plateau-Mont-Royal, est une adresse passe-partout. Que vous ayez envie de commencer votre journée par un bon latté et de continuer le tout avec un cidre ou une pinte de bière, cela vous regarde. Ici, tout est permis! Le vaste local est très bien décoré et parfaitement «instagrammable».

Lundi: de 10h à 1h

4328, boul. Saint-Laurent

9o Verdun Beach

Verdun

Le Verdun Beach incarne l’excellence d’une vinothèque sur tous les fronts. La boule disco, les lumières suspendues, la terrasse arrière et la surprenante carte des vins font son charme. On s’y réunit pour une soirée festive et arrosée ou pour partager de petites assiettes de qualité.

Lundi: de 17h à 0h00

4816, rue Wellington

10o Le Plongeoir

Mile-End

Petite nouvelle dans le quartier, la buvette Le Plongeoir est le lieu de rencontre passe-partout par excellence. On peut y jouer une partie de billard, y piquer une jasette avec un verre de vin nature à la main ou simplement y casser la croûte grâce au volet dînette de l’endroit. Une belle découverte.

Lundi: de 17h à 1h

5350, boul. Saint-Laurent

11o Le Baby Far West

Saint-Henri

Ce bar ULTRA secret propose un concept unique aux amateurs de cocktails. Absent des réseaux sociaux, le Baby Far West se veut un lieu pour les initiés. On y va pour danser, faire la fête ou encore participer au menu «L’étude», qui vous permet de goûter à des cocktails moléculaires et d’en apprendre plus sur eux durant une heure trente. Des DJ sont également invités fréquemment au Baby Far West, mais aucune publicité n’est faite autour de ces soirées presque surprises.

Lundi: de 17h à 1h

3002, rue Saint-Antoine

