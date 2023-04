Cette charmante ville de France transporte tout droit dans un conte de fées

Dans l’est de la France, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se cache une petite ville fourmillante de charmes. Reconnue pour son lac magnifique, ses montagnes, son festival international du film d’animation, ses monts de ski et sa vieille ville, Annecy transporte dans un conte de fées.

Ce sont les bâtiments colorés et les maisons à colombages qui donnent cette charmante impression. Surnommée la petite «Venise des Alpes», cette ville présente de nombreux canaux et des rues pavées qui rappellent les plus beaux quartiers historiques de Venise.

Les personnes qui cherchent à échapper à l’agitation urbaine viennent se réfugier dans cette pittoresque destination qui possède de nombreux commerces et restaurants. Les plus actifs en auront pour leur argent avec plusieurs sentiers de randonnée, les pistes cyclables et les activités nautiques offertes en ville.

Lors d’un passage en mars dernier, Silo Voyage y a repéré quelques adresses très «Silo 57» qui plairont assurément aux personnes qui comptent visiter Annecy.

Voici donc quelques adresses et incontournables d’Annecy, la petite Venise des Alpes.

1o Longer le lac d’Annecy

Le charme d’Annecy réside dans son eau. Le lac d’Annecy est reconnu comme l’un des lacs les plus purs d’Europe, voire du monde (!!!). Le Syndicat intercommunal du lac d’Annecy fut créé afin de protéger le lac des eaux usées en créant un mécanisme qui évite que les eaux sales ne se déversent dans le lac.

Les plus sportifs peuvent enfourcher un vélo et faire le tour du lac en empruntant la voie verte. Cette piste cyclable fait 33 kilomètres et offre d’incroyables points de vue sur le lac et quelques plages où il fait bon pique-niquer. Il y a aussi une panoplie de sports nautiques offerts, dont le paddle board.

2o Se balader et prendre plein de photos dans la Vieille Ville d’Annecy

C’est dans la Vieille Ville d’Annecy que vous trouverez les rues piétonnes et plusieurs joyaux historiques. On se plaît à se perdre et à se laisser émerveiller à tous les tournants. Goûtez à une gigantesque meringue dans une boulangerie, arrêtez-vous sur une terrasse en fin d’après-midi et commandez un kir (un apéritif jumelant vin blanc et crème de cassis).

3o Faire des emplettes aux boutiques Mur Mur

Au cœur de la Vieille Ville se cachent deux jolies boutiques. Chez Mur Mur, trouvez une sélection soignée d’accessoires pour la maison allant des centres de table aux bijoux. Une boutique voisine propose d’ailleurs des fleurs coupées et séchées. Difficile de résister à l’envie de tout acheter.

6 bis et 10, pass. de la Cathédrale, 74000 Annecy, France

4o Manger une gaufre liégeoise Chez Gaston

N’ayez crainte de la file qui orne ce petit comptoir de gaufres et de glaces de la rue Pâquier. Chez Gaston se spécialise dans les gaufres de Liège, les gaufres salées et les glaces artisanales. C’est l’endroit idéal pour combler la fringale d’après-midi.

10, rue du Pâquier, 74000 Annecy, France

5o Boire du vin au restaurant Les Caves du Château

Le copropriétaire Maxime entretient de bonnes relations avec les vignerons de la région, ce qui lui permet de mettre la main sur d’excellentes bouteilles. Au bar à vin Les Caves du Château, les clients se sentent comme à la maison grâce à un service attentionné. Préparez-vous à siroter le meilleur vin de votre vie (rien de moins!). On vous encourage à accompagner le tout d’un plateau de fromages et de charcuteries.

6, Rpe du Château, 74000 Annecy

6o S’arrêter pour le café d’après-midi au Café Brumes

Il faut emprunter un petit tunnel pour accéder au Café Brumes. Reconnu pour son excellent café, l’endroit est adopté par les résidents de la ville. On se délecte d’un cortado parfaitement balancé et de viennoiseries. Il est à noter que les ordinateurs portables n’y sont pas tolérés.

2, Pass. des Bains, 74000 Annecy, France

7o Souper au restaurant étoilé Michelin Clos des Sens

Les plus grands budgets doivent s’arrêter au restaurant Clos des Sens, le restaurant de l’hôtel homonyme, qui propose une cuisine végétale spectaculaire. L’endroit jouit de deux étoiles au guide Michelin, et ne comporte aucun plat de viande. En été, vous pouvez profiter de la terrasse du restaurant à l’ombre des magnifiques marronniers. Le cadre est somptueux avec une vue sur le lac d’Annecy et ses montagnes.

13, rue Jean Mermoz, 74940 Annecy, France

8o Visiter le château

Les mordus d’histoire ne doivent pas manquer une visite du château d’Annecy, qui témoigne de la riche histoire de la ville et de la région. Aujourd’hui aménagé en musée, l’ancien château fort du XIIe siècle met de l’avant des collections permanentes sur les thèmes des beaux-arts, de l’archéologie et de l’histoire naturelle, mais aussi des expositions temporaires sur l’art contemporain et le cinéma d’animation.

Le Musée-Château d’Annecy, le Palais de l’Île vous accueillent tous les jours sauf le mardi.

Le Musée du Film d’animation vous accueille les lundis, mercredis, jeudis et vendredis.

Consultez l’horaire ici

Place du Château, 74000 Annecy

9o S’attabler au Bloomer et au Queen Mama

La devise «Boire, manger, boire» est respectée haut la main au Bloomer. Le jeune chef Cédric Vidal propose deux cartes, une le midi et une le soir. Trouvez un menu bistro, mais rehaussé d’un savoir-faire sans égal. Accompagné d’une bonne bouteille de vin de Haute-Savoie ou d’un cocktail préparé de main de maître, vous voudrez vous y attabler deux soirs de suite. Lors de notre balade, nous avons aussi repéré la cantine italienne très siloesque Queen Mama. Salades, antipasti, plats de pâtes, pizza au four à bois et plus sont servis dans ce restaurant branché.

Bloomer: 14, rue Sommeiller, Bloomer, 74000 Annecy, France

Queen Mama: 20, Rue du Pâquier, 74000 Annecy, France

10o Faire des emplettes au marché de la Vieille Ville d’Annecy

Dans la Vieille Ville, vous trouverez un marché les dimanches, mardis et vendredis de 7h à 13h. Commerçants et artisans y tiennent des étals et mettent de l’avant leurs meilleurs produits.

Sur la rue Sainte-Claire d’Annecy

Bon à savoir

Si vous partez de Montréal, le mieux pour atteindre Annecy est d’emprunter un vol direct Montréal-Lyon, offert à longueur d’année par Air Transat.

La voiture est le dernier moyen de transport recommandé à Annecy. À cause de ses nombreuses rues piétonnes et étroites, l’utilisation de l'automobile engendre plus de stress que de joie. Tournez-vous vers les transports en commun, le vélo ou les bateaux pour vous déplacer autrement lors de votre visite.

L’entreprise Vélonecy offre des vélos électriques en libre-service dans plus de 40 stations, pour une location de très courte durée.

Ce voyage a été réalisé grâce à Air Transat.

