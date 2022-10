10 raisons de préférer Marseille à Paris pour un voyage en France

Marseille est belle de son architecture, ses habitants, sa culture, son odeur de pastis et son bord de mer.

Les Marseillais et Marseillaises vanteront les apéro-pétanques, les bains de soleil en après-midi à la plage et le dynamisme de l’offre culinaire.

Pour un voyage en France, plusieurs personnes miseront sur Paris plutôt que Marseille. Pourtant, cette dernière, deuxième plus grande ville de France, bien ancrée dans la région de Provence-Côte-d’Azur-Alpes, incarne toutes les valeurs de la Méditerranée et invite à un voyage éclectique.

Tellement plurielle, tellement changeante, il vous sera impossible de ne pas être séduit par Marseille.

Voici donc 10 raisons de préférer Marseille, dans le sud de la France, plutôt que Paris pour un voyage en France:

1. La Provence

Entre les Alpes et la Méditerranée, la région de la Provence est un solide argument pour préférer Marseille à Paris. Après avoir passé quelques jours à Marseille, vous voudrez sans doute explorer la région. Avec la ville d’Aix-en-Provence à seulement 20 minutes de voiture (ou à 1h de train), une virée dans cet adorable village est plus que nécessaire. La ville d’Aix-en-Provence, surnommée la «ville aux mille fontaines», incarne tout ce qu’est la Provence: boutiques d’artisans, charmants cafés, marchés, rues étroites et un style provençal à faire envier.

Il y a aussi la ville universitaire de Toulon, le charmant village médiéval d’Hyères (ci-haut) et le petit paradis qu'est l’île de Porquerolles qui sont des immanquables.

2. La mer Méditerranée et ses plages

Avec la mer Méditerranée comme voisine, Marseille profite de nombreuses plages où il fait bon se poser en après-midi. La plage de la Pointe Rouge, la plage des Catalans et les plages du Prado demeurent des indispensables.

3. Les quartiers vivants

Au delà du quartier du Vieux-Port, Marseille regorge de quartiers colorés. Lorsque Silo Voyage a visité Marseille en octobre, c’est le quartier de Notre-Dame-du-Mont, qui englobe le cours Julien, qui a séduit le plus. Très animé le samedi soir, c’est LE quartier où sortir et flâner. Ruelles colorées, bars, restaurants et boutiques s’y cachent. Le quartier Le Panier est aussi un inévitable. Très artistique, il s’agit d’un quartier qui vit surtout dans la haute saison.

Finalement, un passage dans le quartier de Noailles s’impose. Cosmopolite et vivant, Noailles séduit par ses étals de fruits et légumes, ses étals d’épices et ses boutiques.

4. Les musées et la culture

Forte de son titre de Capitale de la culture en 2013, Marseille propose une vie culturelle des plus riches. Parmi les incontournables, il y a le Mucem- Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerrannée, l’un des bâtiments les plus visités de la ville, avec une belle vue sur l’entrée du port, le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Histoire de Marseille et la visite de la Grotte Cosquer qui saura ravir les amateurs d’histoire.

5. Les Calanques de Marseille

Véritable merveille, les calanques de Marseille proposent une succession d’ancres et de criques paradisiaques. Pour gagner à pied les calanques, vous n'aurez pas besoin de voiture. Le mieux est de prendre un bus au départ de la place Castellane ou du rond-point du Prado. Le parc national des Calanques est ouvert toute l’année et son accès est gratuit. Paris peut bien se rhabiller!

6. Les spécialités culinaires

La cuisine provençale chante de toutes ses saveurs. Elle parle de ses métissages, de son histoire et de ses influences. Il n’y a pas de meilleure manière pour découvrir un nouveau lieu qu’à travers sa cuisine. Quiconque visite Marseille se verra proposer d’essayer une bouillabaisse. Véritable monument, ce plat emblématique de la ville consiste en une soupe au poisson servie avec des croûtons et de la rouille. Cinq poissons de roche cuisent pendant 8 heures après quoi s'ajoutent safran, tomates, herbes de Provence (évidemment) et pommes de terre. La bouillabaisse est servie en deux services et peut coûter très cher. Il faudra débourser au moins 55€ par personne pour déguster le plat. Gare aux restaurants qui prétendent servir une «vraie» bouillabaisse à 20€. Une charte de la bouillabaisse fut d’ailleurs élaborée en 1980 pour contrer les imposteurs. Rendez-vous chez Miramar, Chez Michel ou Chez Fonfon pour déguster ce plat EXTRÊMEMENT copieux.

Influence du sud oblige, la pizza est plus qu’importante à Marseille. C’est carrément une religion! Ne vous surprenez pas de trouver de nombreux stands de pizza dans la ville. Pour une bonne pizza à partager (ou pas), il faut se rendre chez La Bonne Mère qui sert une vraie pizza napolitaine et où la sauce tomate fait la renommée de l’endroit. Il y a aussi Chez Étienne, dans le quartier du Panier, qui propose deux pizzas : une au fromage ou une aux anchois.

Parmi les autres spécialités, on compte les navettes (biscuits aromatisés à la fleur d’oranger à tremper dans le café ou le thé sans modération), l’aïoli (un délicieux plat de poisson) et le panisse (des galettes à base de farine de pois chiche).

7. Les expressions

Si les Québécois ont leur lot d’expressions, attendez de voir celles des Marseillais! Le parler marseillais est unique et absolument séduisant. Les Marseillais ont le sang chaud et aiment parler (fort). Vous serez sans doute témoin de quelques engueulades au milieu des rues lors de votre passage. Leurs expressions uniques leur confèrent beaucoup de personnalité. Lors de votre passage, vous entendrez certainement des expressions que vous n’aurez jamais entendues comme: «Il fait trop chaud, je vais caner!» (il fait trop chaud, je vais mourir) ou encore: «Allez! Je te chale!» (Allez! Je te reconduis!).

8. Le pastis

Marseille a une odeur d’anis! C’est vrai! La boisson par excellence de l’apéro marseillais se déguste sur toutes les terrasses. Il existe à Marseille un musée consacré à l’anis et au pastis. Rendez-vous au Mx Marseille pour vivre un atelier de mixologie (34€) ou un atelier de pastiologie (24€) après avoir visité le sympathique musée.

9. Le Vallon des Auffes

Lors de votre passage à Marseille, prenez le bus le long de la Corniche Kennedy en direction du Vallon des Auffes. Cette pittoresque crique et port de pêcheurs aux cabanons colorés est une véritable carte postale de Marseille. Attablez-vous au Viaghji di Fonfon pour siroter un verre de rosé au soleil couchant.

10. Ses excellents restaurants

Ouverte et accueillante, Marseille abrite de délicieuses tables. La Mercerie, dans le quartier de Noailles, propose une cuisine locale, de saison et ultra créative. Le menu change tous les soirs et le vin nature tient la vedette sur la carte bien fournie. Sinon, le bar à cocktails La Soifferie et le bar à vin orange Livingston sont d’excellentes adresses pour l’apéro ou pour un verre de fin de soirée. Pour la fringale d’après-midi, les Grandes Halles du Vieux-Port (un genre de Time Out Market ou un Central) sont là et offrent des échoppes de fruits de mer, de plats végétariens, de pizza et bien plus.

Aussi, le Bistro Mimi est là si vous avez envie de vous installer sur la terrasse ensoleillée et déguster des plats à l’accent provençal d’aujourd’hui. Finalement, les meilleurs Bo Bun de la ville se trouvent à la cantine vietnamienne Nguyen-Hoang dans le Panier.

Bon à savoir

Jusqu’au 8 janvier 2023, Air Transat prolonge ses vols directs vers 8 grandes villes française. Vous pourrez donc compter sur cette compagnie aérienne québécoise pour un vol sans escale vers Marseille.

Se déplacer

Pas besoin de voiture pour découvrir Marseille. Les transports en commun sont performants et offrent deux lignes de métro (1,50 € le ticket solo), 80 lignes de bus (dont 2 électriques) et 3 lignes de tramway. Il y a même une navette maritime à (5€ le trajet) et le train qui sont à disposition. À votre arrivée de l’aéroport, prenez la navette qui relie l’aéroport à la gare Saint-Charles, située dans le centre-ville et connectée aux lignes 1 et 2 du métro. Lors de votre séjour, misez sur le CityPass : valable 24h, 48h ou 72h. À partir de 27€, cette passe permet l’accès à de nombreuses prestations touristiques et culturelles (accès libre aux musées de Marseille dont le Mucem, traversée en bateau et visite guidée du célèbre Château d’If, promenade en petit train jusqu’à la basilique Notre-Dame de la Garde) et un accès libre aux transports en commun : bus, métro, tramway (hors navettes maritimes). Il faut se référer à l’Office de Tourisme de Marseille pour l’obtenir.

Se loger

Niveau hébergement à Marseille, un bon plan serait de miser sur un hôtel autour du Vieux-Port afin d’être près de tout (et surtout du marché aux Poissons au milieu du quai de la Fraternité). L’Hôtel Maisons du Monde pourrait être une option intéressante. D’abord une enseigne de décoration, l’entreprise a récemment ouvert de nombreux hôtels en Europe. L’adresse surplombe le Vieux-Port et compte 61 chambres toutes décorées avec soin. Le petit déjeuner est servi tous les jours et donne vraiment l’impression de se trouver à la maison... mais en mieux.

Sinon, voyez ici un joli logement pour deux disponibles pour la location sur Airbnb à 87$ la nuit pour un séjour en décembre.

Ce voyage a été rendu possible grâce à Air Transat, Choose Marseille, Aix-en-Provence Tourism, Hyères Tourism et Visit Var.

