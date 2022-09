Télétravail à l’étranger : ces auberges de jeunesse vont vous permettre de vivre votre rêve

Si vous rêvez de vous évader cet automne ou cet hiver et de tester le télétravail à l’étranger, ne cherchez plus!

Les nomades digitaux ne jurent que par une chose ces temps-ci: les auberges de jeunesse Selina.

Avec plus de 80 établissements à travers le monde, les Selina offrent des services de co-working et d’hébergement à prix TRÈS abordable.

Différentes options d’hébergement servent à accommoder tous les budgets, selon vos préférences et vos besoins.

De Londres à Buenos Aires, il est possible de réserver une chambre privée, mais aussi un lit en dortoir. Par exemple, une grande chambre privée au Selina de Pucon au Chili coûte 153$ par nuit pour un séjour en octobre. Sinon, un lit en dortoir de 8 lits coûte 31$ par nuit. Tous les Selina profitent d’une déco tendance, colorée et boho qui sait plaire à sa jeune clientèle.

Que vous soyez un nomade digital, un mordu de voyage, un aventureux en sac à dos ou un surfer en quête de belles plages, les auberges Selina se situent autant en bord de mer que dans les quartiers les plus animés.

Une fois sur place, vous pourrez réserver vos excursions et activités directement avec Selina. Il s’avère que leurs prix sont moins élevés que bien des compagnies plus touristiques.

Des navettes (entre les établissements Selina et les aéroports, ou d’un Selina à un autre) sont aussi accessibles à prix doux.

Les travailleurs qui visitent Selina pourront aussi profiter du programme Co Live. Le programme comprend une chambre (ou un lit en dortoir) pour un prix fixe par mois, qui comprend le lit, l’accès illimité à l’espace de CoWork, une activité de bien-être gratuite tous les jours (yoga, surf, etc.) et des rabais pour l’achat de repas ou d’activités.

Le prix total vous permet de dormir pendant trente nuits consécutives, dans jusqu’à trois établissements Selina différents.

Selina est surtout établi en Amérique du Sud et en Amérique Centrale, mais commence à débarquer en Europe notamment au Portugal et en Grèce, mais aussi en Australie, au Royaume-Uni, en Israël et aux États-Unis.

Un bon plan serait de visiter le Portugal et d’en profiter pour tester l’un des sept établissements du pays lors de votre voyage.

Les espaces CoWork sont conçus pour favoriser le travail efficace de tous. WiFi rapide, stylos, imprimante, papier, Post-it, lampes de table sont mis à la disposition des travailleurs.

Une pièce insonorisée est aussi disponible pour ceux qui doivent assister à une réunion ou passer des appels, par exemple. Moyennant des frais, une autre salle où tenir des réunions est aussi proposée.

Plusieurs promotions sont affichées sur le site de Selina. Un seul coup d’oeil risque de vous convaincre de faire vos valises!

