Espagne: 12 choses à faire pour tomber sous le charme de Madrid

Trop souvent éclipsée par Barcelone, la capitale espagnole n’est peut-être pas reconnue pour ses plages, mais elle vous propose une effervescence que vous ne trouverez nulle part ailleurs en Espagne.

Suivez cet itinéraire pour profiter au maximum de la beauté unique et de l'énergie particulière de Madrid!

12 expériences pour se laisser envoûter par Madrid, la capitale de l'Espagne:

1. S’offrir un bain de foule et de saveurs

Tout voyage en Espagne se doit de commencer sur une note savoureuse. Véritable temple de la gastronomie, le marché de San Miguel a séduit les papilles de millions de visiteurs depuis son ouverture, en 1916. Au cœur de cette imposante structure de verre et de fer, située en plein centre de la ville, chefs et producteurs vous proposent un voyage gourmand à travers l’Espagne, des produits de la mer aux fromages et charcuteries, en passant par une sélection de vins, de bières et de cocktails.

- Marché de San Miguel, Plaza de San Miguel

2. Explorer les grandes places du centre historique

Direction Puerta del Sol, le centre névralgique de la ville, où règne une ambiance animée à toute heure de la journée. C’est notamment sur cette place semi-circulaire que vous pourrez prendre un cliché du kilomètre zéro de l’Espagne et saluer la statue de l’Ours et de l’Arbousier (l’emblème de Madrid).

Un peu plus loin, la Plaza Mayor vous offre une atmosphère complètement différente, mais surtout un voyage dans le temps. Finalement, plus petite, mais non moins importante, la Plaza de la Villa est bordée par certains des plus vieux édifices de la capitale.

3. S’imprégner de l’animation madrilène

En soirée, rendez-vous dans le quartier de Chueca pour vous mêler à la faune locale. Le secteur regorge de bars et de restaurants où boire un vermouth ou une bière et manger quelques tapas. Alors que vous pourrez déguster une impressionnante variété de vins espagnols à la Vinoteca Vides, un duo bière et marinades franchement épatant vous attend chez Hermanos Vinagre. Et si vous voulez goûter différentes spécialités espagnoles, optez plutôt pour une virée gourmande au marché de San Antón.

- Vinoteca Vides, Calle de la Libertad, 12

- Hermanos Vinagre, Calle de Gravina, 17

- Mercado de San Antón, Calle de Augusto Figueroa, 24

4. Flâner dans le parc du Retiro

Chaque grande ville possède son poumon vert et celui de Madrid ne déçoit pas. Le parc du Retiro abrite non seulement plus de 15 000 arbres, une magnifique roseraie et un grand bassin où vous pourrez naviguer à bord d’une barque, mais également une attraction majeure, soit le Palais de Cristal. Cet exemple de l’architecture typique du fer en Espagne, qui accueille aujourd’hui certaines expositions temporaires du musée Reina Sofia, est régulièrement ouvert au public. Avec de la chance, vous pourrez vous offrir un magnifique bain de lumière à travers ses grandes vitres lors de votre visite.

5. Admirer la Plaza de Cibeles

Madrid regorge de jolies places, mais la Plaza de Cibeles se démarque définitivement du lot. Inaugurée en 1782, sa somptueuse fontaine fait face à un palais tout aussi sublime, qui abrite aujourd’hui l’hôtel de ville. Si vous êtes de passage dans la capitale un jour de match, ne soyez pas étonné de voir les fans du Real Madrid se rassembler autour de la fontaine en cas de victoire. La Plaza de Cibeles marque également le début du Paseo del Prado, l’une des plus belles avenues de la ville avec ses grands arbres centenaires.

6. Faire du lèche-vitrines sur la Gran Vía

Reliant les quartiers de Salamanca et d’Argüelles, la Gran Vía est sans contredit l’avenue la plus fréquentée de Madrid avec ses hôtels, ses boutiques et ses restaurants. D’ailleurs, c’est sur cette rue animée que vous pourrez admirer le célèbre édifice Metrópolis, coiffé d’une grande coupole. Et pour observer Madrid du haut des airs, rendez-vous à l’espace Gourmet Experience Gran Vía, au dernier étage du magasin El Corte Inglés. Au menu: cocktails, tapas variés et vue imprenable sur les toits de la ville.

- Gourmet Experience Gran Vía (El Corte Inglés), Plaza del Callao, 2

7. Savourer les meilleurs churros de Madrid

Erika Tremblay

Rien de mieux qu’une pause chocolatée pour reprendre des forces avant de vous attaquer à un monument phare de la ville. En replongeant dans les petites rues du centre historique, laissez votre appétit vous guider jusqu'à la terrasse de la Chocolatería San Ginés, près de la Plaza Mayor. Cette fameuse institution madrilène, fondée en 1894, sert des churros à tremper dans une tasse de chocolat chaud à des centaines de clients par jour. Régal garanti!

- Chocolatería San Ginés, Pasadizo de San Ginés, 5

8. Suivre les traces de la royauté

Erika Tremblay

Bien que les monarques actuels n’habitent plus ce gigantesque palais qui abrite plus de 3000 pièces, les visiteurs sont invités à remonter le temps en explorant l’ancienne demeure officielle des rois espagnols, de Charles III à Alphonse XIII. La visite vous permet d’admirer certaines pièces, dont l’escalier principal, la salle du trône et les cuisines, mais surtout de découvrir une impressionnante collection d’armures royales. Pour conclure sur une note paisible, offrez-vous une balade dans les jardins de Sabatini.

- Palais Royal de Madrid, Calle de Bailén

9. Profiter (encore) de la vie nocturne

Erika Tremblay

Poursuivez cette virée historique en vous arrêtant à La Venencia pour boire un verre de xérès, un vin produit à Jerez de la Frontera, en Andalousie. La règle à suivre: rangez votre appareil-photo et laissez-vous imprégner par l’atmosphère d’une autre époque. Un peu plus tard, plongez dans une ambiance festive chez Viva Madrid, un établissement populaire qui propose des cocktails originaux et une belle sélection de tapas dans un décor ponctué de carrelages traditionnels et de boiseries. La soirée ne fait que commencer!

- La Venencia, Calle de Echegaray, 7

- Viva Madrid, Calle de Manuel Fernández y González, 7

10. S’en mettre plein la vue au musée du Prado

Pour cette dernière journée à Madrid, offrez-vous le meilleur du Paseo del Arte (la Promenade de l’Art). Avec son immense collection, qui comprend près de 8600 toiles et 700 sculptures du 12e au 19e siècle, le musée du Prado représente un passage obligé. Inauguré en 1819, l’établissement n’a cessé de s’enrichir au fil des années pour finalement devenir l’un des plus importants musées d'art au monde. Ne manquez surtout pas les salles dédiées à Diego Velásquez et à Francisco Goya, de grands noms de l’art espagnol.

- Musée du Prado, Calle de Ruiz de Alarcón, 23

11. Relaxer autour d’un bon café

Erika Tremblay

En vous baladant dans les rues de Madrid, vous constaterez à quel point la capitale regorge de beaux cafés. Pour vous reposer un peu à travers ce périple culturel, arrêtez-vous dans un café du quartier Las Letras, l’ancien repère de prédilection de grands écrivains espagnols. Deux options intéressantes: Etual Café et son cadre sympathique ou ACID Café et ses délicieuses pâtisseries.

- Etual Café, Calle de la Alameda, 8

- ACID Café, Calle de la Vérónica, 9

12. Poursuivre la journée sur la thématique de l’art

Consacrez maintenant votre après-midi à l’art moderne et contemporain, de 1900 à aujourd’hui. Logé dans un ancien hôpital réaménagé, le musée Reina Sofia est un lieu d’exception où vous pourrez vous offrir des frissons en admirant de près la «Guernica», l’œuvre phare de Pablo Picasso, peintre et sculpteur né à Malaga. Le musée rassemble également de magnifiques œuvres de Dalí, Miró et Juan Gris.

- Musée Reina Sofia, Calle de Santa Isabel, 52

