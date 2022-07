Vous pouvez visionner des films italiens à la belle étoile dans ce parc de Montréal tout l’été

La vita è bella dans la Petite-Italie cet été.

La Société de Développement Commercial (SDC) de la Petite-Italie et le Festival du Cinéma Italien ont annoncé la semaine dernière une riche programmation qui animera le parc Dante, le coeur de la Petite Italie.

Le Ciné Parc Dante s’érigera tous les mercredis du 6 juillet au 31 août afin de projeter des films italiens, et ce, dès la tombée de la nuit.

Voilà là une belle idée de sortie pour les personnes qui cherchent à occuper leurs soirs de semaine.

Comédies, films historiques, documentaires et plusieurs genres seront offerts gratuitement aux cinéphiles et amoureux de la culture italienne pendant l’été. Tous les films sont sous-titrés en français ou en anglais afin de permettre à tous d'en profiter.

Plusieurs surprises seront d’ailleurs annoncées dans les prochaines semaines. Nous avons eu vent que des présentations de courts métrages et des mini-concerts pourraient avoir lieu.

Il est conseillé d’arriver avant 21h afin de profiter de l’ambiance italienne, d'aller se chercher une bonne pizza napolitaine ou se divertir dans le quartier le plus gourmand de Montréal. Un arrêt à la fruiterie Milano afin de faire le plein de fromages, viandes et bons pains s’impose avant le film.

Terminez la soirée sur une belle note en allant chercher une boîte de cannolis ou un gelato! La serata sarà perfetta!

Voici la programmation du Ciné Parc Dante pour l'été 2022:

6 juillet - Sulla giostra

«Un opéra féminin mis en scène par Giorgia Cecere, avec deux protagonistes extraordinaires à savoir Claudia Gerini et Lucia Sardo. Le film, tourné dans divers endroits des Pouilles, met particulièrement en valeur la beauté du paysage.»

13 juillet - Troppa Famiglia (Too much Family) de Pierluigi Di Lallo

«Une histoire qui se concentre sur les dynamiques familiales difficiles. Le casting du film, tourné dans les Abruzzes, comprend, entre autres, Antonello Fassari et Ricky Memphys.»

20 juillet - Vecchie canaglie de Chiara Sani

Le film parfait pour les amateurs de comédie avec notamment Lino Banfi!

27 juillet - Lasciarsi un giorno a Roma (Breaking up in Rome) de Edoardo Leo

«Une histoire romantique réalisée et interprétée par Edoardo Leo où la ville éternelle,Rome, toujours présente est particulièrement mise en valeur par le réalisateur.»

3 août - L’afide e la formica de Mario Vitale

«Film tourné en Calabre qui se concentre sur la rencontre entre Fatima, une étudiante d'origine marocaine et un professeur d'éducation physique joué par Beppe Fiorello.»

10 août - Il silenzio grande ( The Great Silence) de Alessandro Gassman

Le tout se déroule à Rome et ça fait rêver! Un grand succès italien.

17 août - I fratelli De Filippo de Sergio Rubini

«Film enchanteur sur les premières années de carrière d'Eduardo, Peppino et Titina.»

24 août - Ennio de Giuseppe Tornatore

«Le documentaire sur la vie du maestro Morricone tourné par le réalisateur oscarisé Giuseppe Tornatore. Un film incontournable et passionnant qui se concentre sur le processus créatif de l'un des compositeurs les plus brillants de l'histoire du cinéma mondial

31 août - film surprise

Ciné Parc Dante

Tous les mercredis à la tombée de la nuit - de juillet à août

