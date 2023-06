Cinéma sous les étoiles: Voici la grille horaire pour l'été 2023

Préparez vos chaises pliantes, vos gros sacs de popcorn et vos couvertures: Le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias sera de retour en 2023.

Ce sont des titres québécois qui seront présentés GRATUITEMENT dans plus de 15 parcs extérieurs de Montréal et Longueuil cet été, du 28 juin au 31 août 2023.

Le festival sera lancé en grand le mercredi 28 juin au Parc Laurier avec la présentation en première québécoise du film Mon pays imaginaire de Patricio Guzmán.

Voici la grille-horaire pour l'été 2023. Encerclez ces dates au calendrier!



1. Big Fight in Little Chinatown (Karen Cho, Québec)

Projection spéciale dans le Chinatown de Montréal | En présence de la réalisatrice

Lundi 3 juillet à 21h15, Place Sun-Yat-Sen (Ville-Marie)



«Immersion dans différents quartiers chinois d’Amérique du Nord aujourd'hui menacés de disparition par ceux et celles qui veulent exploiter leurs terrains de grande valeur immobilière. Le film dénonce ces tentatives d’éviction et montre la combativité des communautés pour défendre ces lieux patrimoniaux.»

2. Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique (Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist, Québec)

En présence de la réalisatrice Guylaine Maroist

Jeudi 6 juillet à 21h15, Parc Molson (Rosemont-La Petite-Patrie)



«Ce film nous plonge dans une histoire chorale chavirante où s'entremêlent les destins de femmes de têtes assaillies par la meute en ligne. La volonté est commune : ne plus se taire.»

3. Ressources (Hubert Caron-Guay et Serge-Olivier Rondeau, Québec)

En présence du cinéaste Serge-Olivier Rondeau

Mardi 11 juillet à 21h00, Parc du Pélican (Rosemont-La Petite-Patrie)



«Le film s’intéresse aux conditions d’existence d’humains, d’animaux et de végétaux liés entre eux par la chaîne d’abattage et de transformation de viande. En suivant différents acteurs captés par cette chaîne, le film observe un état de précarité partagé au-delà des frontières de l’espèce.»

4. Le Mythe de la femme noire (Ayana O’Shun, Québec)

En présence de la réalisatrice

Mercredi 12 juillet à 21h00, Parc Laurier (Plateau Mont-Royal)



«Le Mythe de la Femme Noire est un long-métrage documentaire qui enquête sur l’image des femmes noires dans la société. Selon des spécialistes, la communauté noire est la minorité la plus touchée par des images créées il y a des siècles.»

5. 2012/Dans le cœur (Arnaud Valade et Rodrigue Jean, Québec)

En présence de Arnaud Valade

Vendredi 14 juillet à 21h00, Square Dézéry (Hochelaga-Maisonneuve)



«À l’aide d’images provenant de sources amateurs et professionnelles, 2012/Dans le cœur nous plonge dans l’intensité de manifestations et émeutes de la grève étudiante de 2012.»

6. Notre-Dame-de-l’Arsenic (Martin Frigon et Christian Mathieu Fournier, Québec)

En présence de Martin Frigon

Vendredi 21 juillet à 21h00, Square Dézéry (Hochelaga-Maisonneuve)



«Plongez au cœur de la mouvance sociale inédite dont Rouyn-Noranda a été le théâtre en 2022 à la suite des révélations de la santé publique sur les taux anormalement élevés d’arsenic dans l'air.»

7. Geographies of Solitude (Jacquelyn Mills, Canada)

En présence de la productrice

Lundi 24 juillet à 20h45, Parc Dante (Rosemont-La Petite-Patrie)



«Utilisant un vaste éventail de techniques cinématographiques écologiques et novatrices, le film est une immersion ludique et respectueuse dans le riche écosystème de l’île de Sable ainsi que dans la vie d'une naturaliste et environnementaliste qui y habite depuis plus de 40 ans.»

8. J’ai placé ma mère (Denys Desjardins, Québec)

En présence du réalisateur

Mardi 1 août à 20h45, Parc Médéric-Martin (Ville-Marie)

Parc Médéric-Martin (Ville-Marie) Jeudi 24 août à 20h00, Station Youville (Ahuntsic-Cartierville)



«À la manière d’un journal filmé, ce film documentaire nous plonge dans l’expérience personnelle du cinéaste et de sa sœur qui veulent s’assurer que leur mère termine dignement ses jours dans le système des CHSLD.»

9. Rojek (Zaynê Akyol, Québec)

En présence de la cinéaste

Jeudi 3 août à 20h45, Parc Molson (Rosemont-La Petite-Patrie)



«Rojek va à la rencontre de membres incarcérés de l’État islamique et de leurs femmes détenues dans des camps-prisons, provenant des quatre coins de la planète et partageant un idéal commun : établir un califat.»

10. L’histoire jugera (Germán Gutiérrez, Québec)

En présence du réalisateur et de la productrice

Jeudi 10 août à 20h30, Parc Molson (Rosemont-La Petite-Patrie)



«À l’annonce de la signature des accords de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla en 2016, le cinéaste filme dans un des derniers camps des FARC.»

11. Ciné-discussion : (R)évolution – le travail est humain (Productions 4 Éléments, Québec)

En présence des cinéastes

Mardi 15 août à 18h30, Parc Pélican (Rosemont-La Petite-Patrie)



«Ciné-discussion autour du moyen métrage documentaire (R)évolution – le travail est humain sur notre rapport au travail et sur des solutions inspirantes de coopératives pour faire face aux enjeux actuels. Le Ciné-discussion débutera à 20h00 et sera précédé d'un apéro à 18h30.»

L’intégralité de la programmation, événements spéciaux ainsi que des lieux et les horaires des projections sont disponibles en ligne ou sur la page facebook du festival.

