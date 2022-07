16 activités à faire entre «BFF» pour profiter un maximum de l’été à Montréal

Vous sentez que l’été est en train de vous passer sous le nez et vous désirez passer du temps de qualité avec votre meilleur.e ami.e? Ne cherchez plus.

Offrez à votre «BFF» une date bien spéciale grâce à des activités originales qui vous feront profiter un maximum des joies de l’été.

Voici une liste de 16 activités estivales à faire pour profiter de tout le beau temps qu’il nous reste.

Les lundis soirs sont des soirées de fête au Brouillon, le nouveau repère des foodies sur la Plaza Saint-Hubert. Le restaurant a lancé des soirées Aperitivo où deux verres de vin sont offerts au prix d’un. Vous pouvez accompagner le tout avec un plateau de charcuteries où de produits de la mer à prix doux.

6580 A, rue Saint-Hubert, Montréal

2. Se gâter avec une journée au spa

Il n’y a pas que la saison froide pour profiter du spa. Bien au contraire, il n’y a pas meilleur plan que de prévoir une journée au spa entre meilleures amies cet été. Le soleil, les bains de glace, les cocktails, les repas gastronomiques et les saunas: tout y est pour passer une journée de détente parfaite. Le Strøm spa nordique du Vieux-Québec propose une piscine infinie avec une vue imprenable sur les berges du Saint-Laurent. C’est parfait pour les journées d’été plus chaudes!

3. Tenter de faire du yoga sur un paddle board

Tout l’été, des cours de yoga sur SUP sont offerts à Montréal grâce à POP Spirit. Vous pouvez vivre l’expérience lors du lever ou du coucher du soleil pour seulement 20$ plus taxes. Consultez le calendrier pour planifier votre prochaine sortie.

Dans son tout nouveau local, la boulangerie italienne Arte & Farina propose cet été un dessert assez inusité, mais rafraîchissant à souhait: un Spritz Affogato. Une délicieuse glace baigne dans le Spritz pour créer un dessert estival plus qu’original.

5. Assister à une comédie musicale

Faites un voyage dans un New York des années 30 grâce à la comédie musicale Annie, présentée tout l’été au théâtre Saint-Denis. La mise en scène est signée par Serge Denoncourt et les incroyables chorégraphies vous donneront envie de commencer à faire des cours de charleston. Le spectacle est présenté à Montréal tout le mois de juillet et il fera un tour à Québec dès le 12 août 2022.

Nombreux sont les restaurants installés au marché Atwater cet été. Pour faire le plein de belles photos et de découvertes culinaires, donnez rendez-vous à votre «BFF» pour passer un après-midi gourmand.

Le Ciné Parc Dante s'érige tous les mercredis du 6 juillet au 31 août afin de projeter des films italiens, et ce, dès la tombée de la nuit. Voilà là une belle idée de sortie pour ceux et celles qui cherchent à occuper leurs soirs de semaine. Profitez-en pour remplir le panier de pique-nique de délicieux produits italiens pour passer une soirée bravissima!

Les champs de lavande sont en fleurs actuellement. C’est donc le parfait moment pour planifier un après-midi à se prélasser dans les champs. Passez par le bistro pour essayer une limonade à la lavande ou même le yogourt glacé à la lavande lors de votre visite.

Laurent Dagenais a confié à Silo 57 un paquet de bonnes adresses à découvrir pour bien manger à Montréal et les environs. Pour découvrir les suggestions du chef et star de Tiktok, c’est ici.

Adoré pour son aspect coloré, ses confettis, son riche goût de vanille, voilà que le café VSL sert un latté au gâteau de fête et plusieurs sont prêts à faire de la route pour l’essayer. Son goût rappelle le gâteau blanc traditionnel des anniversaires et le délicieux glaçage à la vanille. Les grains du torréfacteur Barista sont utilisés pour préparer la boisson à base d’espresso.

753, boulevard Décarie, Saint-Laurent (à 4 minutes de la station de métro Du Collège)

Journée shopping, oui merci! L’entreprise québécoise spécialisée dans l’art du cocooning SOJA & CO. a ouvert une deuxième boutique dans le Carrefour Laval le 30 juin dernier. Si vous aimez que votre maison et votre corps sentent le ciel, vous serez ravi des produits proposés dans cette toute nouvelle boutique. La première boutique se situe aux Promenades Saint-Bruno, sur la Rive-Sud de Montréal.

Il n’y a rien qui ne fasse plus été que de boire un Spritz au soleil en bonne compagnie. Choisissez une belle terrasse pour profiter du beau temps! L’équipe Silo 57 vous en propose 6 juste ici.

Adeptes de beaux lieux, un détour par ce secret bien gardé de la ville s'impose cet été. Les serres patrimoniales aux allures victoriennes sont tout simplement sublimes (et idéales pour les séances photo Instagram).

Amateurs de vins orange, blancs, rosés, mousseux ou rouges, Montréal regorge d’adorables endroits où il fait bon picoler et découvrir des cépages uniques entre amies.

Aussi délicieuse que magnifique, la crème glacée molle de chez Sachère Desserts, à deux pas du Village vaut le détour. Chaque semaine, les pâtissiers de l’endroit se réinventent et proposent une saveur de twist absolument originale et 100% végane. Un côté sorbet à la mangue épicée et l’autre crème glacée au chai fait avec du thé chai de Camellia Sinensis. Le tout est recouvert de coulis à la mangue et saupoudré de gingembre confit. Ceci n’est qu’un exemple des assemblages qu’ils font. Un pur délice!

1274, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

16. Se transporter en Afrique grâce au Festival International Nuits d'Afrique

Le Festival International Nuits d'Afrique se tient du 12 au 24 juillet 2022. Avec une programmation riche (plus de 150 concerts et activités), plusieurs y trouvent leur compte et il y a fort à parier que votre meilleure amie et vous allez passer une belle soirée à danser et festoyer. Une scène extérieure prendra place dans le Quartier des spectacles et vous pourrez assister à des concerts gratuits du 19 au 24 juillet. Du côté de la restauration, les festivaliers pourront goûter aux spécialités locales comme le griots haïtiens, le yassa et maffé d’Afrique de l’ouest, le jerk jamaïcains ou encore le Bokit martiniquais.

