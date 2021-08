7 beaux endroits où faire du «SUP» dans les environs de Montréal

La mode de la planche à pagaie - aussi connue sous le nom anglais de «stand up paddle» ou «SUP» - ne semble pas près de s'essouffler!

Vous n’avez pas encore eu l’occasion d’essayer cette activité qui combine (grosso modo) le surf et le kayak?

Voici quelques-uns des endroits cool où vous pouvez louer une planche, suivre des cours ou même faire des séances de «SUP yoga» pas loin de Montréal.

C’est le moment de voir si vous avez un bon sens de l’équilibre!

1. Au parc de la Rivière-des-Mille-Îles, à Laval

On ne pense pas assez souvent au côté «nature» de Laval. Pourtant, le parc de la Rivière-des-Milles-Îles a carrément le statut de refuge faunique. Vous y voguerez au milieu d’une multitude de petites îles tout en oubliant que vous êtes en pleine région urbaine.

Location de planche à pagaie: 31$ pour 3h / 50$ pour une journée

30 minutes de Montréal

2. Au parc national d’Oka

Vous verrez sûrement la plage d’Oka sur un autre oeil une fois que vous serez loin de la foule sur votre planche à pagaie. Chaque coup de rame vous emmènera un peu plus au calme sur les eaux du lac des Deux-Montagnes. Il ne sera pas trop tard pour vous faire un BBQ avec la gang en revenant!

17,75$ pour 1h / 30,50$ pour 4h / 43,50$ pour la journée (+ les frais d’accès et de stationnement au parc)

À 50 minutes de Montréal

3. Chez Aerosport, dans le village d’Oka

Il n’y a pas que le parc où on peut louer des SUP, à Oka. Aerosport en offre également près de l'église, au coeur du village. Vous pourrez démarrer votre balade sur le lac des Deux-Montagnes juste en face de la boutique et vous rendre jusqu’au parc national si vous le souhaitez. Aerosport loue aussi un autre type de surf: des planches à pédales, sur lesquelles on pédale debout sur l’eau!

50$ pour 3h / 65$ pour la journée (pour les SUP)

À 55 minutes de Montréal



4. Au SUP SHOP, à Châteauguay

SUP SHOP

Vous nous remercierez sûrement de vous avoir fait découvrir la petite entreprise SUP SHOP de Châteauguay. On y propose principalement des cours de «SUP yoga» (yoga sur planche à pagaie), mais ceux qui souhaitent simplement louer un SUP pour se promener sur le lac Saint-Louis ou le ruisseau Saint-Jean peuvent le faire sur réservation. C’est une balade en compagnie des hérons et des aigrettes qui vous attend!

25$ pour 1h / 35$ pour 2h / 45$ pour 3h / 55$ pour 4h / 60$ pour 5h et plus

À 35 minutes de Montréal

5. Au parc Jean-Drapeau, à Montréal

De l’autre côté de la plage Jean-Doré, le pavillon des activités nautiques du parc Jean-Drapeau offre toutes sortes de choses, dont la location de SUP. Des cours d’initiation, de «SUP yoga» et de «SUP fitness» sont aussi proposés par les instructeurs de l’entreprise KSF. Aucune excuse pour ne pas essayer!

Location de planche à pagaie: 25$ pour 1h / 10$ par heure supplémentaire

À 25 minutes du centre-ville (aussi accessible en transport en commun)

6. Au parc national des Îles-de-Boucherville

Ce parc composé de 5 îles et de multiples chenaux est bien connu des kayakistes, mais c’est aussi un bel endroit pour s’initier à la planche à pagaie. Une sortie paisible au beau milieu du fleuve et à quelques pas de la ville.

17,75$ pour 1h / 32,50$ pour 4h / 46,50$ pour la journée (+ les frais d’accès au parc)

À 30 minutes de Montréal

7. Chez KSF, à LaSalle

KSF Montréal offre des cours de surf, de kayak en eau vive et de SUP, en plus de la location d’équipement à différents endroits de la métropole. C’est le cas à LaSalle, à côté du parc des Rapides. On se promene dans un bassin, bien à l'abri du courant. Idéal pour les débutants!

25 $ pour 1h / 35$ pour 2h / 45 $ pour 3h / 60 $ pour la journée

À 25 minutes du centre-ville (aussi accessible en transport en commun)