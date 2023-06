Ce champs de lavande féérique près de Montréal pourra vous accueillir TRÈS bientôt

Ça y est! Maison Lavande a annoncé son ouverture imminente pour la saison 2023... et c'est bientôt!

Après la période de floraison des lilas, des pommiers et des tulipes, l'heure a sonnée pour la lavande et son doux parfum.

À Saint-Eustache, à 30 minutes de Montréal, Maison Lavande propose des installations champêtres où il fait bon s'évader quelques heures.

Avec une balançoire en bois en plus des magnifiques champs, ce ne sont pas les occasions de prises de photo qui manquent chez Maison Lavande. Les chiens en laisse sont d'ailleurs les bienvenus!

L'endroit propose également de réserver une grande table «boho» au milieu des champs fleuris pour les rassemblements entre amis et familles. Voilà une belle option à considérer si vous êtes à la recherche d'un lieu paisible pour vous rassembler ou pour souligner un événement important.



Sinon, vous êtes toujours libres d'apporter votre propre pique-nique à la Maison. Des tables de pique-nique et chaises sont disposées un peu partout sur le site. Vous pouvez également apporter une couverture pour vous installer au sol, entre les rangs en fleurs.

Un menu bistro met de l'avant de délicieux rafraîchissements dont des limonades et cafés glacés à la lavande, des scones, un yogourt glacé à la lavande et bien plus.



Les soirées coucher de soleil seront également de retour pour la saison 2023 où vous pourez pique-niquer sur le site. Les dates restent à être déterminées et seront ajoutées sur le site prochainement. Ces soirées ne nécessitent aucune réservation et vous devrez payer le prix d'entrée régulier de 12$ par adultes.

Les champs seront accessibles dès le 23 juin prochain, dès 10h. Marquez vos calendriers!



902, Chemin Fresnière, Saint-Eustache

