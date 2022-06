Où partir en juin: les meilleures destinations de voyage

Le mois de juin marque le début de l’été et des températures plus clémentes au Québec.

Alors que plusieurs préfèrent assister aux nombreux festivals et événements que le Québec a à offrir, d'autres profitent du mois de juin pour voyager et remplir leur passeport d'étampes.

D'ailleurs, juin est le mois de la fierté partout dans le monde. Pour l'occasion, plusieurs célèbrent la diversité et les victoires sociales et juridiques des communautés 2SLGBTQ+. Fêtes et défilés s’emparent des rues de nombreuses villes. Les festifs en auront pour leur argent.

Voici donc les meilleures destinations de voyage à travers le monde en juin:

1. San Francisco, États-Unis

Température moyenne de 22°C

Pourquoi en juin? Pour les passionnés d'histoire qui s'intéressent à l'évolution du mouvement pour les droits des 2SLGBTQ+, un séjour dans la ville de San Francisco, en Californie est immanquable. Le quartier Castro est riche grâce à sa longue histoire de militantisme et de culture. Marquée par des trottoirs peints en arc-en-ciel et structurée comme le Hollywood Walk of Fame, l'installation Castro Rai comprend cinq blocs de plaques de bronze qui rendent hommage aux pionniers 2SLGBTQ+. La parade de la fierté de San Francisco aura lieu le 26 juin cette année.

2. Paris, France

Température moyenne de 22°C

Pourquoi en juin? Le mois de juin est idéal pour visiter la France. Paris est évidemment un incontournable pour témoigner de l’architecture et de la richesse de la Ville Lumière, mais il y a aussi la magnifique ville de Provence qui vaut le détour. Les champs de lavande fleurissent en Provence, et l’odeur qui s'imprègne des lieux est tout simplement paradisiaque. Vous n’aurez jamais senti rien de tel. Aussi, les journées sont longues à Paris en juin puisque le soleil se couche autour de 22h.

3. La Barbade, Caraïbes

Température moyenne de 29°C

Pourquoi en juin? Si vous avez envie de vous évader vers une destination exotique, sans vous ruiner, on vous encourage à mettre le cap vers la Barbade. Le mois de juin est le premier mois de la saison des pluies dans les Caraïbes. Cependant, la pluie se fait assez rare et peut frapper vers la fin d’après-midi seulement. En plus, les tarifs sont relativement bas en juin sur les îles et les touristes se font plus rares qu’à l’habitude.

4. Rwanda, Afrique de l’Est

Température moyenne de 25°C

Pourquoi en juin? Juin est le mois idéal pour visiter le Rwanda grâce aux nombreuses randonnées que le pays propose. Le mois de juin marque d’ailleurs le début de la saison sèche. C’est donc idéal pour les longues randonnées. Son célèbre Parc national des volcans qui abrite des gorilles de montagnes et des singes dorés est un incontournable. Vous aurez la chance de voir plus de 880 gorilles de montagne.

5. Bali, Indonésie

Température moyenne de 28°C

Destination touristique par excellence, Bali n’est pas si encombrée en juin. Voici donc la parfaite opportunité de profiter de cette incroyable île. La saison sèche à Bali s’étend d’avril à octobre. Vous profiterez ainsi de températures douces, mais assez humides (climat tropical oblige). Le billet d’avion n’est cependant pas donné pour se rendre en Indonésie. Toutefois, une fois sur place, le coût de la vie est assez bas.

6. La Grande Barrière de Corail, Australie

Température moyenne de 24°C

Pourquoi en juin? Au nord-est de la côte australienne, le plus grand ensemble corallien du monde ne demande qu’à être visité en juin. À ce moment de l’année, c’est en fait l’hiver en Australie. Les températures sont ainsi plus fraîches et la pluie est presque inexistante. Aussi, les billets d’avion sont plus abordables que pendant les mois d’été. Si vous aimez la plongée, vous serez aux anges!

7. Budapest, Hongrie

Température moyenne de 20°C

Pourquoi en juin? Le mois de juin est ponctué d’une myriade de célébrations et de festivals dans la capitale de la Hongrie, Budapest. Sublime ville à l’architecture remarquable, si vous cherchez à vivre une véritable immersion culturelle, ne cherchez pas d’autres destinations. Le long week-end des célébrations du Carnival Danube, dansez au rythme de chansons folk et faites le plein de trouvailles aux différents marchés éphémères.

8. Le Maine, États-Unis

Température moyenne 19 °C

Pourquoi en juin? Si l’idée d’un road trip le temps d’une fin de semaine vous plaît, sachez que le mois de juin est idéal pour visiter le Maine. Un arrêt s’impose dans la ville portuaire de Portland où les rues pavées et les adorables cafés vous séduiront. En juin, vous tomberez en pleine saison du homard. Profitez-en ! Faites aussi un crochet par Higgins beach, une magnifique plage où vous aurez la possibilité de faire du surf.

