Découvrez où Charlotte Cardin a séjourné lors de son incroyable safari au Botswana

La chanteuse Charlotte Cardin a partagé quelques photos à couper le souffle de son voyage en Afrique sur son compte Instagram.

Cette dernière a profité de ce séjour exceptionnel pour participer à un safari au Botswana avec la compagnie Belmond Safaris.

Voici ce que vous devez savoir sur ce safari magique.

D’abord, l’entreprise vous propose le grand tour du Botswana qui inclut quatre ou six nuits dans un des lodges de Belmond Safari, tous les repas, les breuvages, les activités, les frais d’admission dans le parc et plus encore.



Les safaris peuvent coûter entre 5020$ et 9900$ selon la période de l’année et le nombre de jours choisis. Notez que si vous voyagez entre le 1er janvier et le 31 mars ou entre le 15 novembre et le 23 décembre vous êtes dans la basse saison et les prix sont plus abordables.

Selon toute vraisemblance, Charlotte Cardin aurait séjourné dans le Khwai River Lodge, soit une tente traditionnelle et luxueuse où l’on peut observer des zèbres en liberté de son balcon. Une expérience magique!

Elle serait également resté dans le Savute Elephant Lodge qui offre une vue à couper le souffle des éléphants.





Instagram / Charlotte Cardin

Instagram / Charlotte Cardin

Instagram / Charlotte Cardin

Si les photos de Charlotte Cardin vous ont convaincues, réservez votre séjour ici.

De plus, Antoni de Queer Eye a lui aussi séjourné avec Belmond Safari!

Tous les détails ici.

Pour réserver un vol vers le Bostwana.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s