Airbnb: 5 appartements dans le Maine toujours disponibles cet été pour des vacances plus que parfaites

Situé à seulement 5 heures de Montréal, le Maine est une destination incontournable des États-Unis. On y va pour profiter de la nature, se régaler de homards et s’émerveiller devant les petits villages côtiers.

Si le Maine fait partie de votre bucket list, sachez qu’il n’est pas trop tard pour louer un appartement en vue de la saison haute.

Voici donc 5 appartements dans le Maine toujours disponibles cet été pour des vacances plus que parfaites :

Louer ce Airbnb flottant et profitez d'une expérience d’écovoyage absolument unique en son genre vous permettant de voguer sur les eaux du Maine et de voir la région comme jamais auparavant.

Jusqu’à deux voyageurs

374$/nuit en juillet 2023

Ce luxueux chalet est érigé sur une ferme pittoresque et profite d’une magnifique vue sur White Mountain. Vous pourrez y cueillir des légumes et des fleurs biologiques et vous balader dans la charmante ville de Cornish située à moins de 5 minutes de la maison.

Jusqu’à quatre voyageurs

374$/nuit en juillet 2023

On aime cette maison typique de la région, car elle possède un accès privé au bord de l’eau en moins de cinq minutes de marche, mais aussi parce qu’il s’agit du parfait refuge pour un couple ou des amis à la recherche d’un peu de calme.

Jusqu’à trois voyageurs

272$/nuit en juillet 2023

Cette cabane construite en 1930 a récemment subi une cure de jeunesse pour un résultat très élégant. Malgré son apparence reculée, la résidence se trouve à 10 minutes de route des villages de Bridgton et Naples, de nombreux sentiers pédestres, de plages et des restaurants. Elle profite également d’un quai sur l’étang parfait pour une baignade ou pour admirer la vue.

Jusqu’à deux voyageurs

256$/nuit en juillet 2023

Se trouvent à la porte de ce chalet rustique des kilomètres de sentiers que se plaisent à explorer les amateurs de randonnée et de vélo. Si vous cherchez à jouer dehors et à découvrir les villes côtières de la région, ce petit paradis privé vous est tout destiné.

Jusqu’à quatre voyageurs

247$/nuit en juillet 2023

