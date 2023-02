Un condo atypique et bourré de cachet dans La Cité-Limoilou à 249 900$

Ce chaleureux condo de La Cité-Limoilou saura faire battre le cœur de tous ceux et celles qui aiment les espaces qui ont du cachet.

Photographe Manon Drolet

En effet, dès le premier coup d'œil, on est happé par les murs de briques et les poutres apparentes qui apportent chaleur et personnalité à la demeure.

On se croirait presque dans un petit chalet reculé, alors que ce condo est bel et bien situé au cœur de la ville de Québec.

Photographe Manon Drolet

Il est aménagé sur deux niveaux distincts et il possède une chambre et une salle de bain.

Son imposant mur de pierre ne laissera personne indifférent.

Photographe Manon Drolet

Fonctionnelle et moderne, la cuisine côtoie le salon et la salle à manger pour créer une aire ouverte qui facilite les échanges.

Photographe Manon Drolet

Des planchers chauffants ont été installés dans la maison pour un confort additionnel.

La visite se conclut par une charmante cour privée pour un maximum d’intimité.

Photographe Manon Drolet

On s’imagine facilement recevoir ses amis pour un verre, dans ce petit cocon, lors d’une chaude soirée d’été.

Ce joli loft de Limoilou est en vente par Jimmy Doyon et Mickaël Anselin, de Via Capitale, pour la somme de 249 900$.

