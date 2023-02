8 restaurants asiatiques incroyables à découvrir à Québec

La cuisine asiatique est reconnue pour être goûteuse et savoureuse. Pour un voyage gourmand, certains endroits se démarquent par leurs plats recherchés et leurs ingrédients judicieusement choisis.

Voici 8 restaurants asiatiques au décor chaleureux et à l’ambiance accueillante à Québec.

Immense coup de cœur pour cet endroit unique et jovial. Des plats épicés et savoureux à souhait vous mettront le sourire aux lèvres. Le midi, la clientèle d’affaires se sent automatiquement la bienvenue et en soirée, les mets typiques vous encourageront à déguster tranquillement! On y va pour les soupes traditionnelles vietnamiennes, les bols de viande grillée, le poulet général Tao hyper croustillant et le pad thaï, façon cuisine de rue thaïlandaise! Vin d’importation privée et bières locales de microbrasserie!

311, rue Saint-Paul

La fusion des cultures japonaise et québécoise encadrée par un décor minimaliste où les matières naturelles et le bois sont mis en avant-plan. Croquette de saumon, poulet frit, flanc de porc Nagano, salade de calmar et tataki sauront vous charmer! Un superbe endroit pour une soirée entre amis qui se prolonge.

670, rue Saint-Joseph Est

Situé entre les murs du théâtre Le Diamant, BŌ Cuisine d'Asie allie gastronomie et expérience sensorielle afin de nous transporter dans un monde de saveurs. Le décor chic et chaleureux nous invite à nous attabler durant plusieurs heures tout en dégustant de délicieux plats. Idéal pour une soirée romantique en tête-à-tête.

954, rue Saint-Jean

Depuis 2011, Sésame se démarque par ses classiques asiatiques réinventés. On aime le décor soigné et moderne, et surtout, les plats délicieux aux saveurs enivrantes et rehaussées. Originalité, fraîcheur et qualité irréprochable! Les commandes pour emporter sont aussi possibles!

5600, boulevard des Galeries

Prenez place au comptoir pendant que les chefs prépareront votre plat devant vous et apprenez-en ainsi davantage sur les produits et les techniques culinaires du Sud-Est asiatique. Ici, vous pourrez découvrir la fine cuisine asiatique dans ce qu'elle a de plus savoureux!

990, route de l'Église local 117

Le Bati Bassac est une histoire de famille et de traditions au cœur de la délicieuse cuisine cambodgienne et de mets d’inspiration du Sud-Est asiatique. D’ailleurs, le nom du village natal des parents fondateurs de ce restaurant est «Bati». Au menu: soupe au cari et lait de coco, galette de porc et de poulet à la citronnelle, Trilogie de brochettes, sauté aigre-doux de crevettes et poulet, etc. Divin!

125, rue Saint-Joseph Est

Voici un restaurant japonais dans le quartier Saint-Roch qui offre des ramens servis dans un succulent bouillon chaud et réconfortant, des repas légers et des cocktails surprenants dans une ambiance à la fois détendue et moderne. Également sur place, boissons sake, bière, vin et sans alcool.

75, rue Saint-Joseph Est

Ici, des recettes traditionnelles du Cambodge, de la Thaïlande et du Vietnam préparées avec soin et savoir-faire. Parmi les plats populaires, l’assiette 6 services pour 2 ou 4 personnes. Un incontournable dans le Vieux-Québec!

71, rue D'Auteuil

