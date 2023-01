Ce bistro adoré en Outaouais annonce sa fermeture définitive

Avec un contexte post-pandémique, une pénurie de main-d'œuvre et l'inflation, le domaine de la restauration au Québec a la vie dure ces temps-ci.

• À lire aussi: 25 idées de «road trips» d’une journée à faire à partir de Montréal

• À lire aussi: 10 raisons de prendre la route entre BFF vers Gatineau pour un p’tit «road trip» ce week-end

Des fermetures d’établissements sont inévitables devant les grands défis que doivent affronter les restaurants. C’est malheureusement ce qu’a réalisé l’équipe derrière Les Vilains Garçons à Gatineau. L'annonce de la fermeture définitive a été faite sur la page Facebook de l'établissement.

Ce restaurant situé dans le Vieux-Hull avait ouvert ses portes en 2014, et fut rapidement adopté par les locaux.

L'endroit est célébré pour le Pintxo, LA vedette du menu des Vilains Garçons. Il s’agit d’un délicieux en-cas originaire du Pays basque espagnol qui consiste en des aliments déposés sur une tranche de pain. Chez les vilains, c'est un petit plat élaboré qui fait bien des heureux.

Les Vilains Garçons offraient aussi un menu cinq services selon l’inspiration du chef, incluant trois entrées, repas principal et dessert à 85$ par personne. On vous conseille de l'essayer avec l'accord mets-vin pour sublimer l'expérience (à 60$ de plus par personne).

Le restaurant restera ouvert jusqu’au 31 mars 2023, soit la fin du bail des Vilains Garçons.

Profitez-en pour aller les visiter une dernière fois!

131, promenade du Portage, Gatineau

• À lire aussi: Après 43 ans d'existence, ce café-bar du Quartier latin ferme ses portes définitivement

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s