25 idées de «road trips» d’une journée à faire à partir de Montréal

Les choses à voir et à faire ne manquent pas autour de Montréal!

Lors d'une longue fin de semaine, l’équipe de Silo 57 vous encourage à prendre la route, le temps d’une journée avec ces idées d’itinéraires qui vous aideront à profiter au maximum de votre journée.

Voici donc 25 villes et villages à visiter pour un road trip d’une journée à partir de Montréal:

CANTONS-DE-L'EST

1. Sutton

Situé à un peu moins de 2h de route de Montréal, Sutton est la destination par excellence des foodies et amateurs de nature. Au cœur du village, vous retrouverez une foule de petites boutiques d’artisans et de produits frais ainsi que quelques cafés et restos cools comme la célèbre Brouërie (où les bières sont savoureuses et le menu composé d’éléments locaux) et le tout nouveau café Yamabiko dont le design Japandi vous charmera instantanément. Durant votre road trip, profitez-en pour aller faire une balade sur la rivière Missisquoi grâce à Canoë & Co ou encore une randonnée dans le magnifique parc d’environnement naturel de Sutton.

Environ 1h20 de route.

2. Austin

Une journée parfaite à Austin, à 1h30 de Montréal, débute avec une randonnée au Mont-Orford ou une séance de planche à pagaie sur le lac Memphrémagog, long de 42 kilomètres. Consacrez votre fin d’après-midi à Parcelles, une table champêtre où sont servis des mets principalement composés de produits de la ferme.

Les réservations sont encouragées. Elles ouvrent la veille à 11h. Faites vite!

Environ 1h25 de route.

3. Knowlton

Impossible de résister au charme du magnifique village de Knowlton, située dans la ville de Lac-Brome. Durant les week-ends, l’endroit fourmille de choses à faire et voir. On y retrouve une tonne d’évènements différents, des cyclistes de passage, des curieux qui souhaitent trouver des antiquités à bon prix et des amoureux qui viennent flâner. Profitez de votre passage pour aller faire une saucette à la Plage Douglass et terminer votre balade avec un bon sandwich au Bolt Café. Ce dernier possède également une superbe sélection de vin nature!

Environ 1h15 de route.

4. North Hatley

North Hatley a la réputation d'être l'un des plus beaux villages de la province et avec raison! L'endroit a un charme fou grâce à son patrimoine architectural et les paysages qui entourent le lac Massawippi. C'est la place tout indiquée où magasiner quelques antiquités, flâner au bord de l'eau en mangeant une crème glacée et sillonner les petites rues en voiture les fenêtres baissées pour admirer les belles maisons. Un petit arrêt au café-boutique Massawippi Mercantile s'impose lors de votre visite. Et si vous souhaitez vous gâter pour souper dans le coin, vous n'avez d’autres choix que de réserver à l'un des deux restaurants du Manoir Hovey, Relais & Châteaux.

Environ 1h35 de route.

5. Coaticook

Même si vous n'avez jamais mis les pieds à Coaticook, vous savez qu'on y fabrique de l'excellente crème glacée. Profitez donc d'une journée de long week-end pour aller déguster la meilleure crème glacée directement au comptoir de la laiterie! Juste devant se trouve la Microbrasserie Coaticook où vous pouvez soit vous asseoir pour boire une bière bien froide sur la terrasse ou encore faire le plein de canettes pour la maison. Finalement, un passage à Coaticook ne serait pas complet sans une randonnée dans le parc de la Gorge de Coaticook et son pont suspendu pour piéton qui est le plus long en Amérique du Nord.

Environ 1h50 de route.

MONTÉRÉGIE

6. Mont-Saint-Hilaire

Situé à environ 35 minutes de Montréal, Mont-Saint-Hilaire propose une foule d’activités. On y retrouve entre autres le fabuleux Strom Spa où vous pourrez vous détendre dans un environnement à couper le souffle. Sinon, vous pouvez toujours planifier une montée dans les différents sentiers de la montagne. La vue y est superbe! Si vous préférez sortir des sentiers battus, rendez-vous au Domaine Poissan pour prendre quelques clichés avec de jolis alpagas. Attention, il faut réserver votre visite!

Environ 35 minutes de route.

7. Saint-Bruno-de-Montarville

Il existe une foule de choses à faire à Saint-Bruno-de-Montarville. Que ce soit une randonnée en plein air au mont Saint-Bruno, siroter un délicieux café au Cafellini dans le village ou bien faire quelques courses aux Promenades Saint-Bruno, tout le monde y trouvera son compte. Si vous planifiez d’y faire une escapade durant le long week-end, ne ratez surtout pas l’occasion de manger un bon cornet chez Monsieur Hibou!

Environ 28 minutes de route.

8. Hudson

Situé à environ 50 minutes de Montréal, le charmant petit village de Hudson en Montérégie vous donnera l’impression d’avoir mis les pieds dans une petite ville du nord des États-Unis. Ici on vous servira avec un bel accent anglophone et l’architecture unique vous fera voyager dans le temps. Outre son joli décor, Hudson vous charmera à grand coup de latté savoureux chez Mikko espresso, de charcuteries et de vin nature chez Furley, de bières de microbrasseries chez Cardinal et de marches au bord de l’eau à la plage Sandy Beach. Et si l’envie vous prend de vous offrir un repas plus haut de gamme alors c’est à l’Auberge Willow Inn que vous trouverez votre compte. La cuisine du chef Danny Smile y est servie dans un décor chaleureux et tout simplement magnifique.

Envriron 50 minutes de route.

9. Chambly

Rendez-vous à Chambly, à une trentaine de kilomètres de Montréal. Passez la matinée au Fort-Chambly, un lieu historique sur le bord de l’eau qui consiste aujourd’hui en un site convivial jumelant une fortification datant de 1711 à un parc urbain. Faites un arrêt au Viridi Café et commandez le nécessaire (sans oublier une bouteille de vin nature) pour un pique-nique gourmand au parc sur le bord du Bassin de Chambly.

Environ 30 minutes de route.

LAURENTIDES

10. Oka

Située à quelques kilomètres de Montréal, la région des Basses-Laurentides est idéale pour les escapades d’un jour. Sur la route, vous croiserez plusieurs vergers, cidreries, vignobles, arrêts gourmands et parfumeries à découvrir. Le temps d’une journée, conduisez vers Oka et visitez l’Abbaye d’Oka en faisant aussi l’arrêt au magasin de l'endroit pour faire le plein de produits locaux. Terminez la journée à la brasserie et brasserie Wilsy installée dans une ancienne ferme équestre à Saint-Placide.

Environ 50 minutes de route.

11. Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Joseph-du-Lac, c’est le paradis de la pomme! Passez la journée dans un verger du coin et pensez à réserver une place à la Cidrerie Lacroix afin de goûter à de nombreux cidres conçus sur place ainsi qu’à une panoplie de tapas. En effet, l’endroit propose un menu «de la ferme à la table » qui risque de plaire aux gourmands. Un brunch copieux est d’ailleurs offert le samedi et le dimanche.

Environ 45 minutes de route.

12. Saint-Sauveur

Prenez la route vers Saint-Sauveur et arrêtez-vous au Lola 45 pour un dîner rempli de fraîcheur. Terminez l’après-midi à la plage Saint-Sauveur, située à deux kilomètres seulement du village de Saint-Sauveur. C’est l’endroit tout indiqué pour se détendre en pleine nature. Un terrain de volley se trouve d’ailleurs sur la plage. Terminez la journée avec une balade dans le village pittoresque de Saint-Sauveur et arrêtez-vous prendre un verre au Buck.

Environ 1h de route.

13. Saint-Faustin-Lac-Carré

Profitez du long week-end pour mettre le cap vers Saint-Faustin-Lac-Carré, tout près de Tremblant. Sur la route, faites l’arrêt au Olodge - Café Plein Air à Piedmont avant de reprendre votre chemin. Un sentier à la cime des arbres est désormais ouvert et permet une promenade exceptionnelle dans les bois. Une tour d’observation de 40 mètres offre une vue incroyable sur la région gâtée par les montagnes. Terminez la journée au Lupi, une pizzéria à Saint-Adolphe-d'Howard qui s’amuse à servir des pizzas au four à bois, des entrées et plusieurs vins d’importation privée.

Environ 1h20 de route.

14. Chutes d’eau Wilson

Découvrez les superbes chutes d’eau Wilson au Parc régional de la Rivière-du-Nord. Bien que la baignade soit interdite, les gens s’y rendent pour les magnifiques sentiers de randonnée qui longent la rivière. Il y a des sentiers pour tous les niveaux! Après la randonnée, filez au Merci la Vie à Piedmont à seulement 15 minutes de voiture. Cette boulangerie renommée du coin sert d’incroyables pizzas et petits plats de saison.

Environ 45 minutes de route.

15. Ferme-Neuve

Les plus audacieux auront certainement envie d’aller passer une journée à Ferme-Neuve le temps d’une journée. À un peu moins de 3h de Montréal, pensez arrêter au café 83 Nord en chemin, à Mont-Tremblant, pour une pause caféinée bien méritée. Une fois arrivé à Ferme-Neuve, visitez le Parc régional montagne du Diable qui propose 80 km de sentiers pédestres, 10 km de circuit en canot / kayak, 20 km de sentiers de vélo de montagne de style « Cross-Country » ainsi qu’un parcours d’hébertisme pour les petits et moins petits. La location d’équipement et d’embarcation est disponible. Sinon, passez la journée chez Miels d’Anicet et faites des provisions de miel pour l’année. Le 4 septembre 2022, en soirée, assistez au spectacle de Salomé Leclerc et Thaïs directement à la ferme apicole dans le cadre du festival Contre-Courant. Les billets sont en vente ici.

Environ 2h50 de route.

LANAUDIÈRE

16. Saint-Donat

Saviez-vous que Saint-Donat se décrit comme un «village plein air» et un «parc naturel habité»? C’est vrai qu’il y a des tonnes de sentiers de randonnées dans les montagnes environnantes. Leur accès est souvent gratuit, ce qui est quand même rare à 2h de Montréal. Parmi vos options: la Montagne Noire et son mirador (12,8 km, difficile), le Cap de la fée et sa cascade (6,1 km, intermédiaire) ou le Mont-Sourire et son belvédère (2 km, facile). Les trois vous offriront des vues mémorables. Après votre randonnée, ce sera le temps d’aller faire un tour au bord du lac Archambault pour profiter de la plage ou de boire une pinte bien fraîche à la microbrasserie Brouemalt.

Environ 1h40 de route

17. Rawdon

Il y a beaucoup d’options de choses à faire à Rawdon, à environ 1h de Montréal. On peut pique-niquer au bord de belles cascades au parc régional des chutes Dorwin ou au parc des Cascades. On peut flâner à la plage municipale, voguer tranquillement sur le lac Rawdon, visiter une ferme de bisons et de wapitis ou même retrouver son coeur d’enfant dans un labyrinthe géant en plein champ de maïs! Mais, surtout, on peut passer des heures à relaxer à flanc de montagne au spa La Source Bains Nordique, qui vient de se refaire une beauté.

Environ 1h de route.

OUTAOUAIS

18. Gatineau

Gatineau est une destination qui saura plaire aux amateurs de plein air et de bonne bouffe. Tout le monde y trouve son compte. Au parc de la Gatineau vous trouverez des sentiers randonnées pédestres, plages et incroyables lacs. Mettez le cap vers un des nombreux belvédères du site pour profiter d’une incroyable vue. Concluez la journée au Soif- Bar à vin à Gatineau. Un arrêt chez La Pataterie Hulloise s’impose pour goûter à l’une des meilleures poutines de la ville.

Environ 2h25 de route.

19. Ottawa

Une journée parfaite dans la capitale canadienne débute au Little Victories Coffee Roasters. Elle se poursuit avec une balade au Parlement et le long du canal Rideau. Pour le dîner, on marche vers le fameux ByWard Market où plusieurs commerçants tiennent des kiosques. En après-midi, une virée shopping est de mise! La journée se conclut au Château Lafayette, un des plus vieux bars d’Ottawa. Allô la journée de rêve!

Environ 2h15 de route.

20. Montebello

Que ce soit en route vers Ottawa ou pour y passer une journée complète, la ville de Montebello mérite qu'on s'y attarde. La riche histoire de la ville offre encore de magnifiques bâtiments d'époque qui peuvent être aperçus en suivant le circuit patrimonial. Vous pouvez opter également pour une journée en nature dans la réserve faunique Kenauk Nature. Une tonne d’activités s'offre à vous là-bas, que ce soit pour profiter de l'eau, marcher en forêt ou même seulement vous détendre. Avant de quitter Montebello, vous devez absolument faire le plein de produits de la région à la chocolaterie artisanale ChocoMotive et à la Fromagerie Montebello. Vous pouvez également prendre une bonne bière fraiche chez Les Brasseurs de Montebello avant de repartir!

Environ 1h30 de route.

21. Chelsea

La petite ville de Chelseau en Outaouais se trouve en bordure du parc de la Gatineau et l'endroit est charmant à souhait. C'est là que se trouve le Nordik Spa-Nature, l'un des plus beaux au Québec. Vous pouvez donc y flâner une bonne partie de la journée ou bien opter pour une escapade plus active en sautant en bungee à la carrière Morrison. Côté restaurants et café, Chelsea offre de belles adresses. Premièrement, impossible de passer à côté du joli café et dinette Palmier à la «vibe» californienne. Sinon, il y a aussi le Pub Chelsea qui vaut un arrêt. Cet établissement est ouvert depuis 1875 et on y mange d'excellents nachos accompagnés d'une bonne bière, le tout dans une ambiance hyper conviviale.

Environ 2h30 de route.

MAURICIE

22. Trois-Rivières

Ce ne sont pas les arrêts qui manquent dans la 2e plus vieille ville du Québec! Première étape: explorer le centre historique en marchant sur la rue des Ursulines, en visitant la Vieille Prison et en flânant au bord du fleuve dans le parc portuaire. Côté restos, food trucks, microbrasseries et cafés, vous aurez l’embarras du choix. Peut-être voudrez-vous essayer une des nouveautés de la ville? Il y a Frangine Cantine (de l’équipe du Poivre Noir), le Rack à Bécik (un café cycliste) ou Le Gaufré 1908 (pour... des gaufres). Sinon, il y a aussi des classiques, comme le café Frida, 100 % végétalien, ou le Sea Shack au bord du lac, à l’écart du centre, pour une guédille de crevettes et une vibe de vacances assurée!

Environ 1h30 de route.

23. Saint-Alexis-des-Monts

Surnommé la Capitale de la truite mouchetée, vous aurez compris qu'un road trip à Saint-Alexis-des-Monts se doit d'inclure une activité de pêche. Pour ce faire, direction la réserve faunique Mastigouche. Plus d'une centaine de lacs sont offerts pour la pêche à la journée et une embarcation est fournie sur la plupart de ces lacs. Sinon, pour un petit cours d'histoire et un peu de «sensation forte», vous pouvez aller traverser le pont de broche aussi appelé le pont branlant. C’est un pont qui unit les deux rives de la rivière du Loup et qui a été construit avec de la simple broche en 1906 pour que les enfants ne soient pas en retard à l'école. Il tient toujours à ce jour, mais disons qu'il a été restauré et conservé en bonne condition de service et ne présente pas de danger. Terminez la journée à la microbrasserie Nouvelle-France.

Environ 1h45 de route.

ÉTATS-UNIS

24. Burlington, Vermont

À 2h de Montréal, Burlington a tout pour un road trip réussi: une rue principale bordée de boutiques locales, de bons petits restos (Honey Road, Hen of the Wood, August First), un vieux diner aux tables chromées (Henry’s Diner) et un beau grand lac (Champlain) où profiter des couchers de soleil. Vous pourrez même louer un vélo ou une planche à pagaie. Si vous connaissez déjà Burlington et voulez voir autre chose, faites un crochet par la ville de Winooski, au bord de la rivière du même nom. Son centre est tout petit, mais il y a quelques chouettes adresses (Scout pour une glace ou un café, Four Quarters Brewing pour une bière locale). On n’irait pas jusqu’à dire ça nous-mêmes, mais on a déjà lu quelque part que c’était le «Brooklyn de Burlington»!

Environ 1h50 de route.

25. Lake Placid, New York

Pour une journée de randonnée chez nos voisins du sud, rien ne vaut les Adirondacks. À deux heures de route de la métropole, Lake Placid est un bon camp de base. Cette petite ville de montagne, qui a accueilli les Olympiques deux fois par le passé, vous donnera accès à plusieurs des «46 Peaks», ces célèbres montagnes des Adirondacks faisant plus de 4000 pieds (1200 m). Le mont Cascade est le plus «facile» d’entre eux - avis aux intéressés! - et il offre de splendides vues sur les montagnes environnantes. Après votre excursion, vous pourrez flâner dans le village, au bord du lac Mirror, et prendre une petite bouchée avant de repartir vers le nord.

Environ 2h de route.

