8 restaurants de fruits de mer qui valent le «road trip»

Quelle meilleure excuse que la gastronomie pour visiter notre belle province? Et quoi de mieux que du poisson fraîchement pêché pour se sentir en vacances?

Ça tombe bien: le Québec regorge de bonnes adresses où se lécher les doigts après une guédille longtemps rêvée.

Voici donc huit restos de fruits de mer qui valent le road trip:

Rimouski

Envie d’une assiette de fruits de mer avec une vue imprenable sur le fleuve? Direction Restaurant du Phare! L’institution située dans la ville de Rimouski offre des plateaux de crabe, de crevettes et de homard frais à partager en bonne compagnie.

1560, rue du Phare, Rimouski

Gaspésie

Un road trip en Gaspésie n’est pas complet sans un arrêt à la Cantine Sainte-Flavie. Véritable institution, il s’agit d’un incontournable de la région. Poutines et club sandwichs y sont agrémentés de fruits de mer frais, sans oublier les fameuses guédilles au homard auxquelles on rêve encore longtemps après les avoir savourées.

479, route de la Mer, Sainte-Flavie

• À lire aussi: 8 cantines où déguster une guédille au homard en Gaspésie



Île d’Orléans

Ce petit casse-croûte de Sainte-Famille fait maintenant partie de la culture populaire. En effet, il est pratiquement impossible de s’y arrêter sans immortaliser le moment, saveurs et beauté obligent. Sa spécialité: servir du bonheur!

2460, chemin Royal, Sainte-Famille





Gaspésie

Le Resto de l’Anse vaut le détour pour un délicieux lobster roll loin des foules. À quelques minutes de voiture du village de Percé, cette charmante adresse profite d’une tranquillité non négligeable. On opte évidemment pour la guédille, mais aussi pour la salade de crevettes et le filet de morue, qui font excellente figure eux aussi.

892, QC-132, Percé



Québec

Situé dans la basse-ville de Québec, le Restaurant Ophelia se spécialise dans tout ce qui touche à la terre et à la mer. Pour un repas de poisson de qualité et dont vous vous souviendrez longtemps, c’est l’endroit tout indiqué.

634, Grande Allée E, Québec



• À lire aussi: La terrasse hivernale avec dômes chauffés de retour cet hiver à ce resto de Québec

Kamouraska

Toutes les raisons sont bonnes de visiter la région de Kamouraska, et la gastronomie n’y fait pas exception. Au casse-croûte Grand’Ourse, on se régale de guédilles et de salade rémoulade aux crevettes avant de river ses yeux sur un coucher de soleil mémorable ou après une randonnée qui nous a ouvert l’appétit.

53, avenue Morel, Kamouraska

Côte-Nord

Le crabe est l’une des spécialités de cette mignonne cantine de Longue-Pointe-de-Mingan. Chaleureux comme pas deux, l’établissement met en valeur les saveurs de la mer tant en club et en guédille qu’en sandwich et en poutine! Le rêve.

1045, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan



Îles-de-la-Madeleine

Véritable institution des Îles-de-la-Madeleine, le Decker Boy met en valeur les saveurs de la mer depuis 1977. Sa pizza aux fruits de mer en fait la réputation aux quatre coins de la province, mais on y retrouve également les fameux Banax, petits beignets tressés traditionnels de la région. Un arrêt s’impose!

618, chemin des Caps, Fatima

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s