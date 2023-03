5 jolis chalets de Percé à louer en gang pour des vacances en Gaspésie

Direction Percé, cet été, pour se trouver à proximité de la mer et pour profiter de tout ce qu’a à offrir la Gaspésie.

Terre de bonnes tables réputées, de microbrasseries animées, d’activités et de randonnées époustouflantes, Percé est une destination de choix pour profiter des étés québécois.

Voici 5 jolis chalets situés près du rocher Percé pour des vacances en mai, en juin ou en juillet.

1o Domaine du Capitaine TRIBORD face au rocher Percé

Pour profiter d’une belle vue sur le fameux rocher Percé, misez sur ce coquet chalet aménagé avec goût.

4 invités, 2 chambres, 2 lits, 2 salles de bain

299$ par nuit pour un séjour en juillet

Aucune mention pour les animaux; il faudra demander aux hôtes

2o Maison Mylène Henry à Percé

C’est à très bas prix qu’est offerte cette douillette maison de Percé. L’intérieur est aménagé de sorte qu’on s'y sente comme dans un paquebot. C’est la peintre et illustratrice gaspésienne Mylène Henry qui a su transformer cette simple cabane en une charmante minimaison qui semble sortir d'un conte de fées. Très amusant!

4 invités, 1 chambre, 2 lits, 1 salle de bain

175$ la nuit pour un séjour en mai

Animaux non permis

3o La Maison-du-Rocher

La Maison-du-Rocher se trouve TRÈS, TRÈS près du rocher Percé. Elle a été entièrement rénovée avec un choix de matériaux haut de gamme. Coup de cœur pour la cuisine, qui vous offre un grand îlot avec tabourets et tous les éléments essentiels pour rendre votre séjour confortable. De l'aire ouverte, vous profiterez d’une vue imprenable sur la mer, le rocher Percé et l'île Bonaventure.

4 invités, 2 chambres, 2 lits, 1 salle de bain

715$ la nuit pour un séjour en juin

Animaux non permis

4o Chalet rustique - La Maison Azur

Les petits budgets raffolent de ce chalet rustique à souhait, situé à flanc de colline. Vous y profiterez d’une magnifique vue sur la mer. Les voyageurs auront accès aux trois étages entourés de forêt. Les espaces communs sont spacieux et conviviaux. Une grande terrasse est idéale pour profiter des couchers de soleil à l'extérieur; à l'intérieur, grâce à la fenestration abondante et à l'orientation plein sud de la maison.

250$ par nuit pour un séjour en juin

6 invités, 3 chambres, 3 lits, 2 salles de bain

Animaux permis

5o Dôme sur le Domaine Renard à Percé

Ce dôme vous accueille pour une expérience d’hébergement qui sort du lot. Tous les dômes du site sont équipés d’une cuisine complète et d’une salle de bain. C’est encore mieux que du glamping! Trouvez un lit queen à la mezzanine et un lit queen au salon. Le café torréfié localement et les savons sont inclus.

286$ pour un séjour en mai

4 invités, 1 chambre, 2 lits, 1,5 salle de bain

Animaux non permis

