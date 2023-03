6 Airbnb à louer à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix

La région de Charlevoix compte beaucoup de beaux villages, de grandes montagnes et de parcs naturels vraiment uniques. Parmi les nombreuses pépites de la région, la ville de Baie-Saint-Paul vaut le détour à elle seule, avec sa plage, son centre-ville, ses bons restos et son ambiance créative.

Voici quelques options de chalets et maisons à louer sur Airbnb pour profiter de la ville du Festif! à tout moment de l’année:

Construit dans la montagne, ce grand chalet luxueux offre un décor et des commodités modernes, ainsi que des vues plongeantes sur le paysage unique de Baie-Saint-Paul. Vous y trouverez un spa extérieur, une grande terrasse et de quoi loger confortablement 10 personnes.

Jusqu’à 10 personnes / 4 chambres

À partir de 222 $ par nuit, plus les frais

Situé au sur le Cap-aux-Corbeaux de Baie-Saint-Paul, ce refuge avec vue est idéal pour ceux qui ont envie de se ressourcer ou encore de travailler en regardant le fleuve. Fait en cèdre, le chalet est petit mais tout équipé, et il promet un séjour paisible.

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 175$ par nuit, plus les frais

À 5 minutes du centre-ville de Baie-Saint-Paul, cette maison se démarque par son style classique et ses terrasses avec vues plongeantes sur le fleuve et les montagnes. Si vous y allez en été, vous pourrez aller chercher vos œufs directement au poulailler!

Jusqu’à 8 personnes / 4 chambres

À partir de 199$ par nuit, plus les frais

Grand chalet lumineux à l’ambiance rustique situé en nature, à 10 minutes du centre-ville de Baie-Saint-Paul et aussi du Massif de Charlevoix. L’hôte invite ses visiteurs à profiter des nombreux coins lecture et détente du chalet, à partir à la découverte des sentiers de rando et rivières du domaine et à y cueillir des bleuets en saison.

Jusqu’à 9 personnes / 4 chambres

À partir de 111$ par nuit, plus les frais

Cette résidence fait partie du Domaine Charlevoix, un ensemble résidentiel de villégiature en surplomb du Saint-Laurent situé non loin du centre de Baie-Saint-Paul et du Massif. La maison compte 3 chambres, 2 salles de bain et une véranda trois saisons. Vous pourrez accéder facilement à 12 km de sentiers de randonnée et un spa bien chaud vous accueillera à votre retour!

Jusqu’à 7 personnes / 3 chambres

À partir de 220$ par nuit, plus les frais

Une autre idée, à 20 minutes de route

Airbnb

Entre fleuve et montagnes, cette villa au design épuré possède une piscine creusée avec vue sur le fleuve! À cela s’ajoutent un spa, 3 foyers, 4 chambres (dont 3 chambres avec leur propre salle de bain privée) et une salle de jeux. La villa Eskal se situe dans le beau petit village des Éboulements, à environ 20 minutes de voiture de l’action de Baie-Saint-Paul.

Jusqu’à 10 personnes / 4 chambres

À partir de 380 $ par nuit, plus les frais

* Les prix varient énormément selon le moment de la recherche, de la réservation et du séjour.

