Si vous faites partie des chanceux qui se sont procuré des billets avec la compagnie aérienne ultra-abordable Lynx Air dans les derniers jours, vous avez peut-être réussi à mettre la main sur des vols à 59$ taxes et frais compris.

Dans ces conditions, planifier un voyage n’aura jamais été aussi agréable!

Voici donc 5 Airbnb à Banff pour vivre votre “best life” dans les Rocheuses:

Ce n’est pas sans raison qu’on surnomme cet Airbnb le “Dolomite”. Dès le premier coup d'œil, on constate que le style et la qualité règnent dans ce logement qui rappelle les cabines européennes. Avec sa vue panoramique sur les Rocheuses et ses trois unités privées, il s’agit du parfait repaire à louer en groupe ou individuellement.

Jusqu’à 6 voyageurs

304$ / nuit en juin 2023

Voici le logement par excellence pour se détendre dans un fabuleux jacuzzi ou au pied d’un chaleureux foyer après une journée intense de ski, de vélo de montagne ou de randonnée. L’appartement de deux chambres se situe dans la ville montagneuse de Canmore, à deux pas des commerces locaux et des artisans de la région.

Jusqu’à 6 voyageurs

367$ / nuit en juin

Profitez de tout ce que la région a à offrir dans ce chalet privé niché dans le hameau des Rocheuses. À seulement 5 minutes en voiture du centre-ville de Canmore et à 15 minutes en voiture de Banff, ce lodge est idéal tant pour les groupes que pour les familles, les couples et les personnes voyageant seules.

Jusqu’à 4 voyageurs

211$ / nuit en juillet 2023

Pouvant recevoir jusqu’à 10 personnes, voici le parfait Airbnb à louer en groupe! Cet appartement possède un accès facile à Bow Valley et au centre-ville de Banff et est donc idéalement situé pour toutes vos escapades, de la virée magasinage en ville à la randonnée en montagne.

Jusqu’à 10 voyageurs

368$ / nuit en juin 2023

Ce joli condo possède tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir à la maison, même au cœur des montagnes albertaines. Au petit matin, vous serez ébahis par la vue sur les Rocheuses et le petit ruisseau qui vous attendent de l’autre côté de la fenêtre.

Jusqu’à 8 voyageurs

463$ / nuit en juin 2023

