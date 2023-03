Des vols à partir de 59 $ vers Terre-Neuve et l’Alberta cet été

Vous n’avez pas encore de plan de voyage pour cet été? À compter du début juin 2023, la compagnie ultra-abordable Lynx Air proposera des vols pas chers vers Terre-Neuve et l’Alberta au départ de Montréal. Et pour mousser la nouvelle, elle offre des allers simples à partir de 59$, taxes et frais compris!

Lancée en 2021 et basée à Calgary, Lynx Air vient tout juste d’annoncer qu’elle allait s’implanter à Montréal à partir du 5 juin 2023.

Elle assurera un service de l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) à destination de l’aéroport international de Calgary (YYC) et de l’aéroport international de St. John’s (YYT), à raison de 2 ou 4 fois par semaine selon les marchés.

Code promo: MONTREAL

Pour souligner son arrivée dans la métropole québécoise, la compagnie canadienne a lancé une vente de sièges pour une durée limitée avec jusqu’à 50 % de rabais sur tous les tarifs de base à destination et en provenance de Montréal.

Le solde se terminera le 10 mars 2023 à 23 h 59 (HAE), et sera applicable avec le code promo: MONTREAL.

Avec le rabais, on parle de billets aller simple à partir de 59 $, taxes et frais compris. Des frais de bagages peuvent s'ajouter, mais tout de même!

Pour en savoir plus et voir à combien vous reviendrait un aller-retour aux dates de votre choix, vous pouvez vous rendre sur le site de Lynx Air.

Et pour un peu d’inspiration pour vos futurs voyages à Terre-Neuve-et-Labrador ou aux portes des Rocheuses, voici quelques photos:

Les maisons colorées de Saint-Jean-de-Terre-Neuve:

L'allée des Icebergs, à Terre-Neuve-et-Labrador (à visiter en juin!):

L'incroyable hôtel Fogo Inn sur l'île Fogo, à Terre-Neuve-et-Labrador:

Les surprenants Badlands de l'Alberta:

Le parc national de Banff, dans les Rocheuses:

La ville de Calgary:

Découvrez quelques Airbnb à St-John:

Cette micromaison dans la forêt pour 4 voyageurs à 150$ la nuit - RÉSERVEZ ICI

Une jolie cabine sur le bord de l'eau pour deux voyageurs à 120$ la nuit - RÉSERVEZ ICI

Un chalet avec foyer en pierres sur le bord de l'eau pour 4 voyageurs à louer pour 250$ la nuit - RÉSERVEZ ICI

Découvrez quelques Airbnb en Alberta:

Une maison rénovée pour 7 voyageurs incluant des passes pour Banff à 169$ la nuit - RÉSERVEZ ICI

Un logement «instagrammable» à louer pour 4 voyageurs à partir de 152$ la nuit - RÉSERVEZ ICI

Une maison au centre-ville pour 4 voyageurs à partir de 230$ la nuit - RÉSERVEZ ICI

